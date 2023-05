"Theaterberserker" Lars Eidinger eröffnet am Mittwoch, 17.5., in Klagenfurt seine Ausstellung "Overlooks" mit Fotografien, Videos und Skulpturen. Anschließend macht er den DJ in der "Anti Disco". Foto: Imago

Zuletzt führten Laibach vor zwei Jahren ihr Programm Wir sind das Volk pandemiebedingt exklusiv in Österreich beim Klagenfurt Festival auf. Basierend auf Texten des deutschen Dramatikers Heiner Müller ging das altgediente slowenische Gesamtkunstwerk dabei mit Stücken wie Ich bin der Engel der Verzweiflung oder Ich möcht’ ein Deutscher sein auf altbewährten Konfrontationskurs.

Zwischen Industrial Music und konzeptueller Kunst führte Laibach dr Weg in den letzten Jahren mit The Sound of Music auch schon in weltabgewandte Gegenden wie Nordkorea. Ein geplantes Konzert heuer im Frühjahr in Kiew wurde auf Bitten des dortigen Veranstalters wegen eines möglichen Zynismusverdachts angesichts des russischen Angriffskriegs auf unbestimmte friedliche Zeiten verschoben.

Laibach

Stattdessen werden die uniformierten Totalitarismusfachleute nun am Samstag, 20.5., auf dem zum Raumschiff umfunktionierten elektrischen Bullen in den Klagenfurter Burghof einreiten. Das neue Programm nennt sich Love Is Still Alive. Und Laibach haben gegenwärtig den Schlager und Western entdeckt. Die Erde wird bald zerstört werden. Laibach reisen vorzeitig zum Mars.

Dazu grunzt Sänger Milan Fras mit Cowboyhut über der traditionellen Panzerfahrerkappe einen Countrysong, der auf einem alten Motto der Band aus den 1980er-Jahren basiert: "Liebe ist die größte Kraft, die alles schafft." 2023 hören wir: "Surfing through the galaxy, with stardust in your hair / We lost the Earth forever and the moon is no more there / Gliding through the universe, we maybe won't survive / We lost the Earth forever, but our love is still alive."

Ebenfalls nicht unlustig dürfte es schon zum Start des Festivals am Mittwoch, 17. 5., zugehen. Der deutsche "Theaterberserker" Lars Eidinger hält nach seiner Vernissage für die Ausstellung Overlooks mit Fotografien, Videoarbeiten und Skulpturen in der Stadtgalerie, in der es um die "unauflösliche Verbindung des Lebendigen" geht, anschließend im Architekturhaus Hof. Als DJ verlegt er Musik unter dem Motto "Anti Disco".

TocotronicVEVO

Zu Christi Himmelfahrt kann man neben der international erfolgreichen, Neoklassik mit Elektronik kombinierenden Pianistin Hania Rani den heimischen Popkünstler Saló erleben. Tags darauf tritt der durch seine Filmmusiken für Regisseur Emir Kusturica bekannte, aus dem ehemaligen Jugoslawien stammende Goran Bregovic mit seiner Wedding & Funeral Band die Balkandisco-Lawine los.

Schauspieler Philipp Hochmair präsentiert die musikalsiche Souncollage Werther!. Sehr wahrscheinlich mit nacktem Oberkörper. Konzerte gibt es auch von den deutschen Diskursrockern Tocotronic oder der neuen aufregenden Wiener Band Bipolar Feminin (beide am 24. Mai). Ben Becker präsentiert das Programm Apokalypse – Herz der Finsternis, Ernst Molden & Ursula Strauss ihre neuen Wienerlieder. Der Kärntner Jungstar Oskar Haag schmettert seinen von FM4 geliebten Indiepop. Dazu gesellt sich bis 4. Juni noch ein literarisches Programm, etwa ein Festabend anlässlich des 70. Geburtstags des Kärntner Schriftstellers Josef Winkler. (Christian Schachinger, 16.5.2023)