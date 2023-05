Die ehemalige Wiener Patientenanwältin Sigrid Pilz schreibt in ihrem Gastkommentar, wie man das österreichische Gesundheitswesen wieder in den Griff bekommen könnte.

Die Corona-Pandemie hat den dringenden Verbesserungsbedarf des österreichischen Gesundheitswesens drastisch sichtbar gemacht. Die offensichtliche Krisensituation ist das Ergebnis jahrzehntelanger Versäumnisse. Die Pflegekräfte sind überarbeitet, werden zu wenig wertgeschätzt und schlecht bezahlt. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben angekündigt, nach Corona den Job zu wechseln. Corona ist geblieben, unverzichtbare Kräfte gehen. Die Spitäler sind unter Druck. Denn der überfällige Systemwechsel gelingt nicht.

Österreich ist bei Ärztedichte und Spitalsbetten Spitzenreiter in Europa. Doch betrachtet man die Lebensjahre, die wir mit 65 noch in guter Gesundheit vor uns haben, so sind uns andere Länder weit voraus. Österreich liegt bei diesem wichtigen Indikator für die Gesundheit der Menschen nämlich unter dem EU-Durchschnitt. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Wir investieren zu wenig in Ressourcen für Prävention, Primärversorgung und gute Nachsorge in ambulanten Strukturen, die alle Gesundheitsberufe einbindet. Wir schaffen es außerdem nicht, unsere Angebote aufeinander abzustimmen. So funktioniert etwa der dringend gebotene datenschutzkonforme Austausch von Gesundheitsdaten zwischen den Ebenen und mit der Forschung noch immer nicht. Die Ärztinnen und Ärzte in den Ordinationen sind außerdem nicht verpflichtet, Diagnosen zu kodieren. Dadurch fehlt relevantes Wissen in der Sozialversicherung, der Gesundheitsplanung oder dem Fall, wenn Patientinnen und Patienten ins Spital müssen. Auch Behandlungsfehler können schwerer erkannt werden.

Banale Fälle

Dass die Spitäler derzeit wegen Personalmangels an ihre Belastungsgrenzen kommen, sollte nicht der Anlass sein, noch mehr Geld in falsche Strukturen zu investieren. Wir helfen ihnen nämlich am besten, wenn wir sie entlasten. Notaufnahmen dürfen nicht mit banalen Erkrankungsfällen blockiert werden. Spitalsbetten sind häufig von Menschen belegt, die bei funktionierender Versorgung außerhalb der Krankenhäuser dort nicht sein müssten.

In der Debatte über die Krisen des Gesundheitswesens sind viele Stimmen zu vernehmen. Jene, um die es eigentlich gehen sollte, die Patientinnen und Patienten, bleiben relativ ungehört. Es wird sehr viel über sie gesprochen, aber wenig mit ihnen. Eine Beteiligung von Patientinnen und Patienten an der Gestaltung des Gesundheitswesens selbst findet weiterhin nicht statt, obwohl die Bewältigung der Krise nicht ohne die Stärkung der Interessen derselben gelingen kann.

Digitale Beratung

Eine unverzichtbare Voraussetzung für Beteiligung ist Gesundheitskompetenz. Wie kann ich meine Gesundheit selbst fördern? Welche Versorgung passt für meine Erkrankung? Brauche ich ärztliche Hilfe, Pflege oder andere Gesundheitsberufe? Gibt es das richtige Angebot und wie komme ich dazu? Diese Fragen müssen wissensbasiert beantwortet werden. Die Etablierung von Community-Nurses ist ein bedeutsamer Schritt, Patientinnen und Patienten in eigener Sache zu befähigen.

Auch die digitale Gesundheitsberatung und -behandlung wird immer wichtiger. Denn eine zentrale Krise unseres Gesundheitswesens liegt in der Fehlbeanspruchung des Angebots. Die Schuld dafür den Patientinnen und Patienten zuzuschreiben ist nicht gerecht. Ärztekammerfunktionäre denken über Ambulanzgebühren und Verrechnung von Vollkosten nach. Das sind bevormundende Überlegungen, die die Erkrankten unterschätzen. Denn wer sachkundig informiert ist, sucht nicht wegen einer Kleinigkeit das Universitätsspital auf. Gesundheitskompetenz darf kein Vorrecht privilegierter Schichten sein, sondern sie muss bereits in der Schule bei allen Kindern gefördert und lebenslang erneuert werden. Es ist eine Bringschuld von Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, für Gesundheitskompetenz zu sorgen.

Die Beteiligung der Patientinnen und Patienten ist aber auch bei der Verteilung der Gesundheitsressourcen im Lebensumfeld der Menschen (Stadt und Region) von Bedeutung. Derzeit geht es vorrangig um die Interessendurchsetzung der Akteure im Gesundheitswesen. Diese sind selten deckungsgleich mit den Interessen der Patientinnen und Patienten. Sie müssen in der Gesundheitsplanung organisiert mitreden können: Sie dürfen nicht länger als "Behandelte" wahrgenommen werden, sondern müssen Handelnde werden können.

Der überfällige Ausbau der Kassenleistungen im niedergelassenen Bereich darf nicht länger nur zwischen der Politik, Sozialversicherung und Anbietern verhandelt werden. Patientinnen und Patienten zu beteiligen würde zur Folge haben, dass das, was ihnen ein großes Anliegen ist, zum Thema wird, zum Beispiel Kindermedizin, Psychotherapie oder Diabetesbehandlung. Auch der Ausbau der wichtigen Primärversorgung würde unter ihrer Beteiligung vehementer betrieben werden, da Patientinnen und Patienten Wert auf niedrigschwelligen Zugang zu guter Versorgung legen. Dabei geht es um Leistungen wie die notwendige Verbesserung der Versorgung chronischer Wunden oder um Vorsorgeprogramme bei Herzerkrankungen. Aber auch die Gestaltung und der Betrieb der Spitäler würde profitieren, etwa bei folgenden Fragen: Wie soll die Notaufnahme aussehen? Wie funktioniert die Spitalsentlassung? Was kann getan werden, um Spitalsaufenthalte gering und kurz zu halten?

Unabhängige Vertretung

Nationale Gesundheitsplanung, Mittelverteilung, Sozialversicherung, Gesundheitsforschung, Ausbildung und Anwerbung von Gesundheitsberufen erfordern ebenfalls Mitsprache der Patientinnen und Patienten. Voraussetzung dafür ist die Etablierung einer institutionalisierten Vertretung, wie sie in anderen Ländern bereits existiert. Sie muss unabhängig sein (auch von der Pharmaindustrie), öffentlich finanziert und gesetzlich abgesichert werden. Österreich hat dringenden Handlungsbedarf. (Sigrid Pilz, 16.5.2023)