Mädchen schnitten beim Lesen besser ab. International betrug der Leistungsunterschied 15 Punkte, in Österreich 14 Punkte. Foto: imago stock&people

Es sei, als hätten die Schulkinder ein Jahr verloren. So lautete der Befund zahlreicher Fachleute noch während der Corona-Pandemie. Und er kam nicht von ungefähr. Lockdowns, Distance-Learning und fehlende soziale Interaktionen: All das machte in den Corona-Jahren 2020 und 2021 den Schülerinnen und Schülern Österreichs psychisch zu schaffen. Aber nicht nur: Auch schulisch machten sich Lernrückstände breit. Groß war daher die Sorge, dass diese sich verstärken und zuletzt verfestigen würden.

Im Falle der Lesekompetenz hat sich dieses Schreckensszenario nicht bewahrheitet. So zumindest deutet das Bildungsministerium die am Dienstag veröffentlichten Zahlen der neuen Pirls-Studie: Diese zeigt, dass sich die Lesekompetenz von Schulkindern im Jahr 2021 im Vergleich zur letzten Erhebung 2016 zwar verschlechtert hat – mit 530 Punkten liegt Österreich aber noch über dem internationalen und dem EU-Durchschnitt. "Generell fielen die Verluste nicht so stark aus wie befürchtet", sagte dazu Projektleiterin Juliane Schmilch bei der Präsentation am Dienstag.

Testungen in 57 Länder

Für die Progress in International Reading Literacy Study werden alle fünf Jahre Kinder der vierten Klasse Volksschule auf ihr Leseverständnis getestet. Dafür erhalten sie Texte, zu denen sie Fragen beantworten müssen. Anschließend werden dazu noch demografische Daten und die Einstellung zum Lesen erhoben. Bei der nun präsentierten Studie nahmen insgesamt 57 Länder teil, darunter 24 EU-Länder. Doch bereits die Durchführung der Studie stand 2021 Corona-bedingt auf wackligen Beinen: Nur 43 Länder führten die Tests wie geplant im Frühling 2021 durch. 14 weitere mussten sie um ein halbes Jahr verschieben, was dazu führte, dass die Schüler zum Zeitpunkt der Testung bereits ein halbes Jahr älter waren – und diese Daten somit nicht verglichen werden konnten. Auch Irland, das das EU-Ranking anführt, war in dieser Gruppe vertreten.

Leistungsrückgang im Schwankungsbereich

Was aber verraten die Ergebnisse über die Lesefähigkeiten der Schüler und Schülerinnen in Österreich? Wer schnitt besonders gut, wer schlecht ab? Zunächst: In Österreich wurden 2021 rund 4500 Schulkinder an 160 Schulen getestet. Dabei fielen die Ergebnisse schlechter aus als 2016, als Österreich noch 541 Punkte erreichte. Dieser Leistungsrückgang könne laut IEA-Chef Dirk Hastedt aber im normalen Schwankungsbereich liegen. Denn: Zwischen 2011 und 2016 sei das Ergebnis auch ganz ohne Corona-Pandemie um praktisch den gleichen Wert zurückgegangen. "Es ist ganz schwierig zu unterscheiden, was ein Corona-bedingter Effekt und was auf Änderungen beim Lehren und Lernen zurückzuführen ist", sagt Hastedt.

Bei aller Entwarnung, die angesichts des ausgebliebenen Corona-Absturzes vermittelt wird, beruhigend sind diese Zahlen bei näherer Betrachtung nicht: Denn jedes fünfte Kind in Österreich gehört zur Gruppe der schwachen Leser, Buben sind dabei eher betroffen. Zwar liegt Österreich auch mit diesem Ergebnis unter dem internationalen Schnitt von 25 Prozent. In Sachen Bildungsvererbung sticht Österreich allerdings auf negative Weise hervor: Neben Ungarn und Bulgarien gibt es hierzulande den stärksten Zusammenhang zwischen sozioökonomischem Status bzw. Beruf der Eltern und der Leseleistung. Mit großen Folgen, wie Schmilch festhält: "Für diese Kinder könnte es in der Sekundarstufe zwei problematisch werden." Letztlich bauen alle Fächer auf der Lesekompetenz auf, sagt sie.

Kluft bleibt gleich groß

Was auch in Sachen Bildungsungleichheit aus der Studie hervorgeht: Kinder mit Migrationshintergrund weisen eine schwächere Lesekompetenz auf als Kinder ohne Migrationshintergrund. Hier beträgt der Leistungsunterschied 52 Punkte. Ein Wert, der sich seit 2016 aber nicht verändert hat. "Die Schere ist nicht aufgegangen, was positiv ist", sagte dazu IQS-Direktor Robert Klinglmair.

Wie aber könnten die Schulen hier entgegenwirken? Die Sektionschefin im Ministerium, Doris Wagner, verweist auf die Lehrerinnenbildung, bei der nachgeschärft werden solle, der Fokus müsse noch mehr auf Lesestrategien gelegt werden. Der Deutschförderung für Kinder mit schlechtem Deutsch sieht sie mit dem Zehn-Millionen-Euro-Paket ab 2023/2024 Genüge getan. An den Deutschförderklassen selbst will das Ministerium festhalten – trotz reichlicher Kritik.

Für die Opposition sind die Ergebnisse jedenfalls eine Steilvorlage: Die FPÖ spricht von einem "Totalversagen der schwarz-grünen Bildungspolitik". Für Bildungssprecher Hermann Brückl sind laut Aussendung Schulschließungen und Migration die Gründe für das Abschneiden Österreichs. Die SPÖ ist dagegen vom Zusammenhang zwischen Leseleistung und sozioökonomischem Status beunruhigt. Die Lösung für Bildungssprecherin Petra Tanzler: Ganztagsschulen. (Elisa Tomaselli, 16.5.2023)