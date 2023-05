In einem Schaukasten im Foyer der Universität für angewandte Kunst werden laufend im Faschismus verfolgte Künstlerinnen und Künstler in Erinnerung gerufen. Foto: Kunstsammlung und Archiv, Universität für angewandte Kunst Wien, Foto: Manuel Lopez Carreon, kunst-dokumentation.com

Schon seit längerem bemühen sich Österreichs größte Kunstuniversitäten, die Angewandte und die Bildende, darum, ihre Geschichte im Austrofaschismus und NS-Staat aufzuarbeiten. Denn Tatsache ist nicht nur, dass bekanntlich dem jungen Hitler einst die Aufnahme an der Akademie der Bildenden Künste verwehrt wurde, Fakt ist auch, dass die Kunstunis bereits im Austrofaschismus sehr rasch in den Dienst völkischer Kräfte gestellt wurden, was dem NS-Staat vorarbeitete. Beide Unis haben Forschungsprojekte dazu laufen, die immer wieder interessante Zwischenergebnisse zutage fördern.

Die Angewandte stellt in einem Schaukasten im Foyer des Hauses aktuell Dokumente und Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern aus, die ab den 1930er-Jahren in ihrem künstlerischen Fortkommen behindert wurden, obwohl ihnen eine große Zukunft beschieden war. Namen wie Margarete Berger-Hamerschlag, Hans Felix Kraus oder Fritz Janeba sollen so dem Vergessen entrissen werden.

Verhinderte Talente

Auch die Bildende erinnert aktuell an verhinderte Talente: Der Bildhauerin Teresa Feodorowna Ries, deren steile Karriere Anfang des 20. Jahrhunderts durch die Nazis abrupt beendet wurde, wird posthum die Ehrenmitgliedschaft der Akademie verliehen. 1931 hatte Ries erstmalig Aktzeichnen für Frauen an der Akademie gefordert, stieß damit aber auf taube Ohren. Im NS erhielt sie Berufsverbot und flüchtete in die Schweiz. Viele ihrer Werke wurden zerstört. Arbeiten wie Hexe, Toilette machend zur Walpurgisnacht werden heute als feministisch gewürdigt.

Den im NS verstrickten Künstlern Ferdinand Andri, Josef Müllner, Josef Weinheber und Arthur von Kampf hingegen entzog die Akademie nun ihre Ehrenmitgliedschaft. Weitere Namen könnten folgen. (Stefan Weiss, 16.5.2023)