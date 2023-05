Foto: EPA/DANIEL HAMBURY

Für Bayern Münchens Leihspieler Marcel Sabitzer ist die Saison mit Manchester United in der englischen Premier League vorzeitig beendet. Der Österreicher habe eine Meniskusverletzung erlitten, teilte der Verein am Montag mit. Sabitzer wird somit auch das FA-Cup-Finale gegen den Stadtrivalen City am 3. Juni verpassen.



Der 29-Jährige hatte sich bei United bestens eingefügt und würde gerne dauerhaft in England bleiben. "Ich habe meinen Platz hier gefunden. Ich kenne die Premier League nun und kann sagen: Es gibt nichts Besseres, Intensiveres und Härteres", sagte er zuletzt der "Sport Bild". Allerdings sieht der Leihvertrag bis zum 30. Juni dieses Jahres anscheinend keine Kaufoption vor. (sid, 15.5.2023)