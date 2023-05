USA feiert mit 3:2 gegen Deutschland dritten Erfolg in Österreich-Gruppe. Kanada gewinnt nach Penaltyschießen gegen Slowakei, Lettland biegt Tschechien

In dieser Galerie: 3 Bilder Wieder einmal waren die Deutschen knapp dran. Foto: AP/Pavel Golovkin Läuft für Kanada. Foto: IMAGO/Vitalii Kliuiev Lucas Raymond verwertete seinen Penalty zum Sieg für Schweden im Schlager gegen Finnland. Foto: AP/Pavel Golovkin

Tampere/Riga – Die USA und Kanada haben bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland jeweils den dritten Sieg im dritten Spiel gefeiert. Die US-Amerikaner setzten sich am Montag in der Österreich-Gruppe A gegen Deutschland dank eines starken Schlussdrittels mit 3:2 (0:0,1:2,2:0) durch. Für das deutsche Team setzte es zum dritten Mal eine knappe Niederlage gegen ein Top-Team. Im skandinavischen Duell siegte Schweden gegen Gastgeber Finnland mit 2:1 nach Penaltyschießen.

Die Schweden hatten am Sonntag gegen die ÖEHV-Auswahl einen souveränen 5:0-Sieg gefeiert und sind nach drei Spielen genauso wie die USA noch ohne Niederlage. Die Kanadier gewannen in der Gruppe B gegen die Slowakei mit 2:1 nach Penaltyschießen. Einen überraschenden Erfolg feierte Lettland mit einem 4:3 nach Verlängerung gegen Tschechien. Für die Letten war es der erste Sieg im dritten Match, für die Tschechen hingegen die erste Pleite. (APA, 15.5.2023)

Ergebnisse der Eishockey-WM 2023 vom Montag

Gruppe A – 3. Runde:

Deutschland – USA 2:3 (0:0,2:1,0:2)

Finnland – Schweden 1:2 n.P. (0:0,0:1,1:0,0:0,0:1)

Gruppe B – 3. Runde:

Slowakei – Kanada 1:2 n.P. (1:1,0:0,0:0,0:0,0:1)

Tschechien – Lettland 3:4 n.V. (1:0,1:2,1:1,0:1)