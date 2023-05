Ermittlungen zum Angriff dauern an. Foto: AP/Jon Austria

Albuquerque – Bei einem Schusswaffenangriff im US-Bundesstaat New Mexico sind am Montag nach Polizeiangaben mindestens drei Menschen getötet worden. Zwei Polizisten wurden bei dem Vorfall verletzt, der sich in der 50.000-Einwohner-Stadt Farmington ereignete, rund 320 Kilometer von der Hauptstadt des Bundesstaates, Santa Fe, entfernt. Der vermeintliche Schütze wurde am Tatort "gestellt und getötet", wie die Behörden mitteilten.

Der genaue Ablauf des Angriffs war zunächst unklar, die Ermittlungen dauerten an. "Es gibt mehrere zivile Opfer und mindestens drei Tote", erklärte die Polizei im Onlinedienst Facebook. Die verletzten Polizisten würden im Krankenhaus behandelt, ihr Zustand sei stabil. Die Identität des Schützen war zunächst unklar. (APA, red, 16.5.2023)