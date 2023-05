Leiten künftig das Welser Jugend-Medien-Festival Youki: Lisa Kainz und Sophia Hochedlinger. Foto: Leah Hochedlinger

Wels – Das Internationale Jugend-Medien-Festival Youki hat eine neue Leitung: Lisa Kainz und Sophia Hochedlinger werden künftig die Geschicke der Welser Veranstaltungsreihe leiten, die heuer von 10. bis 14. Oktober zum 25. Mal stattfindet. Die frühere Festivalleitung Anna Rieder und Philipp Feichtinger wird zum Jubiläum eine Ausstellung zur Geschichte von Youki im Medien Kultur Haus kuratieren.

Youki ist nach eigenen Angaben das größte österreichische Jugendfilmfestival mit internationaler Ausrichtung. Man wolle die Lust am Kino wecken und einen bewussten Umgang mit Medien forcieren, so Kainz – sie war bereits bisher bei Youki, aber auch bei anderen Festivals wie Female Tracks, Ars Electronica und Crossing Europe mit an Bord – und Hochedlinger, die selbst Filmemacherin ist, in einer Aussendung am Dienstag. Noch bis 1. Juni können Kurzfilme für die diesjährige Festivalausgabe eingereicht werden. Die Filmschaffenden dürfen maximal 27 Jahre alt, ihre Werke höchstes 20 Minuten lang sein. Auch Schulklassen können Videoproduktionen einreichen und das medienpädagogische Programm besuchen. (APA, 16.5.2023)