Umwelt-NGOs, Klimaaktivistinnen der Letzten Generation sowie eine Gruppe von Fridays for Future demonstrierten am Dienstag vor der Hofburg

Unter den Teilnehmern des Austrian World Summit sind Bundespräsident Alexander Van der Bellen (links) und Arnold Schwarzenegger (rechts). Foto: imago images/SKATA

Wien – Der Klimagipfel Austrian World Summit von Arnold Schwarzenegger hat am Dienstag in Wien unter dem Protest von Umwelt-NGOs begonnen. Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation klebten sich in der Nähe der Hofburg an den Ring, auch eine Gruppe von Fridays for Future demonstrierte.

In der von der Polizei abgeschirmten Hofburg merkte man vom Protest nichts. Die Veranstaltung von Schauspieler und Ex-Politiker Schwarzenegger steht heuer unter dem Motto "We Have the Power" und will Lösungen für die fortschreitende Klimakrise aufzeigen. Insbesondere wird der Klimaschutz als Element zur Friedenssicherung thematisiert.

Neben Gastgeber Schwarzenegger und Bundespräsident Alexander Van der Bellen sollten den Veranstaltern zufolge unter anderen der kirgisische Präsident Sadyr Zhaparov, Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) sowie der Ex-Schwergewichts-Boxweltmeister Wladimir Klitschko auftreten. Uno-Generalsekretär António Guterres soll im Lauf des Vormittags via Videobotschaft ein Statement abgeben. (APA, red, 16.5.2023)