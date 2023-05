Chappu heißt das Italien-Tief, das am Dienstag in Österreich eingetroffen ist und in der Nacht kleinere Flüsse übergehen lassen könnte

"Die Italien-Tiefs geben sich derzeit die Klinke in die Hand", heißt es bei der Unwetterzentrale von Ubimet. "Alle paar Tage zieht vom Mittelmeer das nächste Tief heran." Nach Benedikt am Wochenende sorgt nun Chappu für Regenfälle und unterdurchschnittlich kühle Temperaturen. Chappu bringt aber noch mehr Regen als Benedikt, erklärt man bei Ubimet und prognostiziert 60 bis 80 Liter pro Quadratmeter bis Mittwochnachmittag. Erwartet werden diese Regenmengen vor allem "entlang der zentralen und östlichen Nordalpen sowie im Grenzgebiet zu Slowenien".

Wegen der aktuellen Wetterprognose hat Herbert schon einmal seinen Platz am Sofa bezogen und macht seine Yogaübungen die nächsten Tage drinnen. Foto: Guido Gluschitsch

Das bedeutet, dass sich der Wasserstand des Neusiedler Sees in den nächsten Tagen noch etwas heben könnte. Der liegt nämlich auch nach dem doch recht nassen Frühling immer noch auf dem niedrigsten Niveau im Langzeitvergleich seit dem Jahr 1965.

Nach dem Yoga gibt sich Herbert einer Reihe von Meditationsübungen hin. Das hier ist eine Mischung aus beidem und heißt "Schnarchende Gadse". Foto: Guido Gluschitsch

Obwohl, im Nordosten wird es am längsten trocken bleiben, die Schneefallgrenze sinkt im Westen stellenweise auf 1.200 Meter, im Osten und Südosten weht teils lebhafter Wind aus Norden. In der Nacht auf Mittwoch nehmen die Regenfälle zu und können kräftig werden – vor allem entlang der Alpennordseite und in der Südsteiermark. Dort können in der Folge auch die ersten kleinen Flüsse Hochwasser führen.

Wetterbesserung ab Donnerstag

Allzu bedrohlich schätzt man die Situation auch bei Geosphere Austria nicht ein und gibt für das Gebiet zwischen Rottenmann, Steyr, südlich der A1 bis Wiener Neustadt eine Wetterwarnung für Dienstag und Mittwoch lediglich in Orange aus.

Am Mittwoch am Nachmittag beginnt die Wetterbesserung südlich des Alpenhauptkammes. Am Donnerstag erwarten die Meteorologinnen und Meteorologen einen Mix aus Sonne und Wolken, Regenfälle nur mehr in der Südsteiermark und Tageshöchsttemperaturen um die 15 Grad.

Am Freitag steigen die Temperaturen auf 17 bis 20 Grad, am Samstag auf 9 bis 23 Grad. Am Wochenende erwartet Geosphere Austria aber wieder einige Regenschauer im Berg- und Hügelland. (glu. 16.5.2023)