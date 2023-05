Am Cover der Bademode-Ausgabe von "Sports Illustrated": Martha Stewart. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

New York – US-Moderatorin und TV-Köchin Martha Stewart ist mit 81 Jahren zum bisher ältesten Model auf der Titelseite der begehrten Bademode-Ausgabe der Zeitschrift "Sports Illustrated" geworden. Sie habe damit für die Publikation Geschichte geschrieben, merkte das US-Magazin am Montag (Ortszeit) an. Die Fotos seien in der Dominikanischen Republik entstanden.

Es sei eine ziemlich große Herausforderung für sie gewesen, im Badeanzug zu posieren, sagte die 81-Jährige der "New York Times". Dazu habe etwas Eitelkeit, aber auch etwas Selbstvertrauen gehört. "Ich dachte: Wenn ich mich körperlich und geistig gut genug fühle, um so etwas zu tun, dann bin ich bereit dafür." Als das Angebot gekommen sei, habe sie sich außerdem gesagt: "Ich muss mich nicht an Konventionen halten." Sie habe nur zwei Monate Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Unter anderem habe sie dreimal wöchentlich Pilates trainiert.

Verurteilte Milliardärin

Stewart, auch bekannt als "Amerikas beste Hausfrau", hat Karriere gemacht als Model, Aktienmaklerin, Moderatorin, TV-Köchin, Autorin und Geschäftsfrau. Als ihre inzwischen verkaufte Firma Martha Stewart Living Omnimedia 1999 an die Börse ging, wurde sie zur ersten Selfmade-Milliardärin der USA. Es gab aber auch Schattenseiten: 2002 wurde sie unter anderem wegen Insider-Handels zu einer fünfmonatigen Gefängnisstrafe verurteilt.

"Sie hat sich in ihrem Leben nie von den Umständen Ergebnisse diktieren lassen", meinte die für die Bademode-Ausgabe zuständige Chefredakteurin MJ Day. Stewart habe sich mit der Zeit verändert, sei aber stets einen Schritt voraus gewesen. So habe sie auch ihr Geschäftsimperium aufgebaut.

Die diesjährige Ausgabe der "Sports Illustrated Swimsuit" erscheint mit vier unterschiedlichen Titeln. Auf den anderen sind die in Köln geborene Sängerin und Grammy-Preisträgerin Kim Petras (30) sowie Megan Fox (37) und Brooks Nader (27) zu sehen, wie die Publikation weiter mitteilte. (APA, dpa, 16.5.2023)