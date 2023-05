Von Einwegverpackungen für Deos bis zu elektrischen Antriebssystemen für Nano- und Mikrosatelliten: Die österreichische Start-up-Szene ist in den vergangenen Jahren enorm gewachsen. Foto: Enpulsion

Gründerinnen und Gründern geht es in Österreich eigentlich gut. Zumindest was die Förderlandschaft betrifft, sagt Johannes Homa, der Gründer von Lithoz, einem Spin-off der Technischen Universität Wien für 3D-Druck von Keramikelementen für Zähne, Knochen oder Satellitenbauteile.

Dennoch habe er seit 2006 alle Höhen und Tiefen miterlebt, die eine Unternehmensgründung beinhalten kann. Von Durststrecken in der Forschung, Schwierigkeiten in der Entwicklung bis hin zu mehr oder weniger steilen Lernkurven über Entrepreneurship-Wissen und internationalen Finanzierungsrunden. "Ich war zuerst eher Ingenieur als Entrepreneur." Heute ist Lithoz Weltmarktführer und hat selbst Start-ups ausgegründet oder ist bei einigen eingestiegen.

Gutes Zeugnis für Gründerszene

Homas Aussagen bilden sich auch im Global Entrepreneurship Monitor (GEM) ab. In dieser größten internationalen Vergleichsstudie zum Unternehmertum – Österreich nimmt daran seit 2012 teil – wird der österreichischen Gründungsszene ein gutes Zeugnis ausgestellt. Die Gründungsdynamik nehme wieder an Fahrt auf, in Sachen staatlicher Förderung nehme man sogar Rang eins ein, und nach der pandemiebedingten Delle sieht die Bevölkerung auch wieder hoffnungsvoller in die Zukunft. So könne sich etwa jeder und jede Zweite in der erwerbstätigen Bevölkerung die Firmengründung als eine Karriereoption vorstellen.

Die GEM-Daten – für Österreich werden sie von der FH Joanneum erhoben – gilt als Art Kompass öffentlicher Fördertätigkeit. Sein Erscheinen wird von diversen Institutionen unterstützt, darunter Klimaministerium, Joanneum Research FFG oder AWS Austria Wirtschaftsservice. Während allein aus den Fördermitteln der Forschungsförderungsgesellschaft 82 Millionen Euro in Start-ups flossen, wurde von der staatlichen Förderbank AWS gar ein Drittel des Finanzierungsvolumens von etwa einer Milliarde Euro für die Start-up-Finanzierung verwendet.

Schwierige Finanzierung

Neben den positiven Tendenzen spiegelt der neue Report aber auch Österreichs generelle Start-up-Mentalität wider: "In Österreich ist man eher ein Inventor als ein Innovator", meint Lithoz-Gründer Homa bei der GEM-Präsentation. "Da unterscheiden wir uns noch immer von anderen Ländern." So beginnen viele erst dann Investorengeld einzuwerben, wenn das Produkt ausgereift ist.

In anderen Ländern, vor allem in den USA, würde oft schon mit Halbfertigem jede Menge Geld eingesammelt. Warum das so sei? Zum einen habe man in den USA ein entspannteres Verhältnis zum Scheitern, meint Homa. "Zum anderen gibt es dort, aber auch in Deutschland mehr Risikokapital – und risikofreudigere Investoren."

Probleme mit der Finanzierung sind ein Grundproblem in der internationalen Start-up-Szene. 2022 gaben laut GEM-Report 80 Prozent aller europäischen Start-ups an, Schwierigkeiten bei der Investorensuche zu haben. In Österreich gestaltet sich diese aber noch schwieriger. Das Start-up-Ökosystem konnte laut GEM-Report zwar aufholen. Private Kapitalgeber, die sogenannten Business-Angels, gibt es, die Szene bleibe aber überschaubar. Sich Geld mittels Gang an die Börse zu beschaffen, stellt für österreichische Start-ups zudem noch immer die seltene Ausnahme dar.

Vielversprechende Zukunftsperspektiven



Der Ausblick für 2023 sei aber vorsichtig positiv. Bei Private-Equity-Investierenden scheinen sich die Investitionsbudgets wieder zu füllen, heißt es im GEM-Report. Laut diesem zeigen sich die ohnehin schon risikoaversen Banken bei der Start-up-Risikofinanzierung nun noch zurückhaltender.

In die klaffende Finanzierungslücke scheint nun vermehrt die Gruppe der "informellen Investoren" zu springen – also Familienangehörige und Freunde. Im Jahr 2022 beträgt ihr Anteil an der erwerbsfähigen Bevölkerung 7,7 Prozent. Damit ist diese Investorengruppe zum Vergleichzeitraum von 2012 bis 2018 um 2,5 Prozentpunkte oder fast 50 Prozent gewachsen. Knapp ein Drittel der informellen Geldgeber kommt dabei aus der Gruppe der "nahen Familienangehörigen", gefolgt von der Gruppe "Freundinnen, Freunde, Nachbarn und Nachbarinnen" mit 26,1 Prozent.

Via Crowdfunding, das bei der Kapitalakquise immer mehr an Bedeutung gewinnt, macht aber auch die Gruppe der Fremden bereits einen Anteil von 23,3 Prozent unter den informellen Geldgeberinnen und Geldgebern aus. Arbeitskollegen und -kolleginnen spielen mit sechs Prozent eine geringere Rolle als informelle Investoren. Insgesamt werden im medianen Mittel 5000 Euro von informellen Geldgebern investiert. Daran habe sich im langjährigen Vergleich nichts verändert, folgert der GEM-Report.

Erhabene Motive

Erstmals wurden in diesem Jahr auch die Gründungsmotive explizit erhoben. Neben der Absicht, finanziell durchzustarten, komme dabei immer mehr auch "das Gute" mit ins Spiel: So gaben fast 40 Prozent aller befragten Jungunternehmerinnen und -unternehmer an, ihr Unternehmen gegründet zu haben, weil sie die Welt zum Besseren verändern wollen. Dabei seien, wie bei der Präsentation des neuen GEM-Berichts betont wird, solche "Impact"-Start-ups nicht nur als technologieintensives Spin-offs aus der universitären Forschung zu verstehen.

Ein Beispiel ist 2020 gegründete Wiener Start-up Holy Pit, gegründet von einem Team rund um Asmir Samardzic. Holy Pit, das wörtlich übersetzt so viel wie "Heilige Achselhöhle" bedeutet, entwickelte ein Nachfüllsystem für Deo-Sticks. Damit sollen Einwegverpackungen vermieden und ein wertvoller Beitrag für die Müllvermeidung geleistet werden. Die Refill-Deos kommen ohne Aluminium, Mikroplastik und Co aus und werden über Kartuschen aus Papier wiederbefüllt. Mittlerweile habe man mehr als 130.000 Stück verkauft. 80 Prozent davon in Deutschland, teilte Samardzic mit. (Norbert Regitnig-Tillian, 17.5.2023)