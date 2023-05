Das PSV-Stadion von Eindhoven wird am 3. Juni restlos gefüllt sein, 34.100 verkaufte Tickets sind für ein Frauenfußballspiel in den Niederlanden Rekord

Die Finalistinnen des FC Barcelona sind starke Kulissen Foto: AP Photo/Joan Monfort

Eindhoven – Das Champions-League-Finale im Frauenfußball zwischen dem FC Barcelona und dem VfL Wolfsburg ist erstmals seit der Neukonzeption des Bewerbs 2009/10 ausverkauft. Das teilte die UEFA am Dienstag mit. Der Kontinentalverband erklärte, dass die mehr als 34.100 Tickets für das Finale am 3. Juni im PSV-Stadion in Eindhoven bereits abgesetzt wurden. Damit wird die Partie auch vor einer Rekordkulisse im Frauenfußball in den Niederlanden stattfinden.

In der jüngeren Vergangenheit erfuhr der Frauenfußball einen deutlichen Popularitätsschub. Das FA-Cup-Finale am vergangenen Sonntag zwischen Chelsea und Manchester United fand im Wembley-Stadion vor einer Rekord-Zuschauerzahl in England vor 77.390 Besuchern statt. Im Vorjahr sahen 91.648 Fans das Hinspiel im Champions-League-Halbfinale zwischen Barcelona und Wolfsburg im Camp Nou.

Barcelona steht zum dritten Mal in Folge im Finale der Frauen-"Königsklasse" und holte sich 2021 den Titel. Die Wolfsburgerinnen durften 2013 sowie 2014 über den Triumph in der Champions League jubeln. (APA, 16.5.2023)