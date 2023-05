Laut dem Generalanwalt am Europäischen Gerichtshof soll die Datenschutzbehörde auch das Parlament kontrollieren dürfen. Das wirft jedoch verfassungsrechtliche Probleme auf

Dass eine Regierungsbehörde das Parlament kontrollieren soll, ist aus Sicht der Gewaltenteilung problematisch. Foto: IMAGO/Martin Juen

Ein Gutachten des Generalanwalts am Europäischen Gerichtshof (EuGH) wirft heikle verfassungsrechtliche Fragen auf: Laut Maciej Szpunar sind auch Untersuchungsausschüsse – und damit das Parlament – an die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der EU gebunden. Die Datenschutzbehörde müsste also das Parlament kontrollieren – ein Widerspruch mit dem Prinzip der Gewaltenteilung.

Anlass des laufenden Verfahrens am EuGH war der Untersuchungsausschuss über das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) vor vier Jahren. Damals befragten Abgeordnete einen verdeckten Ermittler zu der umstrittenen Hausdurchsuchung im BVT. Das Protokoll der Befragung wurde später so wie üblich ungeschwärzt auf der Website des Parlaments veröffentlicht – unter vollständiger Angabe des Namens.

Der Betroffene beschwerte sich darüber bei der Datenschutzbehörde, stieß aber auf kein Gehör. Die Beamtinnen und Beamten lehnten eine Behandlung der Beschwerde ab, weil sie aufgrund der Gewaltenteilung nicht das Parlament kontrollieren dürften. Nach einer weiteren Beschwerde landete der Fall beim EuGH, wo nun Generalanwalt Szpunar seine Sicht der Dinge darlegte.

EU-Recht vor Verfassung

Laut Szpunar ist das EU-Datenschutzrecht sehr wohl auch für Parlamente verpflichtend. "Legislative oder parlamentarische Tätigkeiten" seien nicht von der Verordnung ausgenommen. Dasselbe gelte für Kontrollorgane wie den Untersuchungsausschuss, die Daten verarbeiten – selbst dann, wenn wie im BVT-Ausschuss Fragen der nationalen Sicherheit behandelt werden. Andernfalls wäre die Anwendung der DSGVO stets vom konkreten Thema des Ausschusses abhängig.

Wer sich durch das Parlament in seinem Recht auf Datenschutz verletzt fühlt, darf sich aus Sicht des Generalanwalts also bei der Datenschutzbehörde beschweren. Dass damit in das Prinzip der Gewaltenteilung eingegriffen wird, worauf auch der Verwaltungsgerichtshof hinwies, ändere daran nichts. Die Aufgaben der Datenschutzbehörden sind nämlich direkt im EU-Recht geregelt – und das EU-Recht verdrängt das nationale Verfassungsrecht.

Sollte der EuGH sich bei seinem Urteil an dem Gutachten orientieren, müsste das Parlament seine Praxis ändern. Es müsste dann immer im Einzelfall prüfen, ob Namen in den Ausschussprotokollen geschwärzt werden müssen oder ob das öffentliche Interesse überwiegt. (Jakob Pflügl, 16.5.2023)