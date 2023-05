Indie-Held Bon Iver alias Justin Vernon spielt am 14. Juni in der Wiener Arena. Foto: graham tolbert

Wenngleich ob der herrschenden Nässe das Verlangen nach Open-Air-Konzerten bescheiden ist, es gibt sie schon – und natürlich auch jene in befestigten Veranstaltungsorten. Es folgt ein kleiner Überblick über empfehlenswerte Konzerte der nächsten Wochen im Land – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Und es beginnt gleich blöd: Denn wer keine Karten für den Auftritt Herbert Grönemeyers in der Wiener Stadthalle am 24. Mai hat, wird auch sehr wahrscheinlich keine mehr bekommen. Ausverkauft. Beim nächsten Mal früher in die Gänge kommen, für den 'Erbie!

Herbie ausverkauft: "Ich kann nix dafür!" Foto: Imago

Am 26. Mai lädt die heimische Band Garish zu einem Geburtstagskuchen in den Wiener Stadtsaal. Man feiert 25 Jahre Bandbestehen mit dem Album "Hände hoch, ich kann dich leiden". Schon wieder blöd, schon wieder ausverkauft. Aber nicht am 1. Juni in der Arge Kultur. Und für das Konzert im Cinema Paradiso in St. Pölten am 24. Mai gibt es auch noch Karten. Und auch für die Shows in der Remise Bludenz am 20. Mai, im Treibhaus Innsbruck am 19. Mai sowie am 17. Mai in der Chelley Mühle Oslip stehen noch Karten zur Verfügung. No bitte.

Grönemeyers Landsmann Peter Fox von den norddeutschen Dancehallern Seeed hofft derweil, dass sich der Regen bis zum 31. Mai wieder beruhigt hat. An dem Tag gastiert er in der Wiener Arena auf dem Open-Air-Gelände.

Peter Fox ist noch zu haben. Foto: AP

Muse sind britische Erbverwalter der Bombast-Rocker Queen. Im Vorjahr veröffentlichten sie ihr Album Will of the People, mit dem sie aktuell auf Tour sind. Am 3. Juni gastieren sie damit im Rahmen eines Stadion-Open-Airs in Wiener Neustadt.

Zwei Tage später, am 5. Juni, spielen die weniger Bombast-anfälligen Briten von The 1975 in der Wiener Stadthalle. Ihr aktuelles Album heißt Being Funny in a Foreign Language und machte die Gruppe um Matty Healy noch ein Stück populärer. Die Show wurde vom Gasometer hochverlegt, wie die Veranstalter so ein Upgrade voll kuhl nennen.

The 1975 wurden hochverlegt – in die Stadthalle. Foto: EPA

Zünftig wird es an zwei Abenden im Linzer Posthof, wenn die mundartlich geprägten Edmund am 9. und 10. Juni über die Umstände berichten. Edmund sind nach der heimischen Antihelden-Figur des Edmund Sackbauer aus dem TV-Klassiker "Ein echter Wiener geht nicht unter" benannt und zählen zu den erfolgreichsten Acts des aktuellen Austropop.

Schöngeist Bon Iver bittet am 14. Juni in der Wiener Arena zu Tisch. Das letzte Album von Justin Vernon ist schon länger her, in für Bücher anfälligen Kreisen nachdenklicher Indie-Musik-Fans ist er jedoch seit seinem Debüt For Emma, Forever Ago ein verlässlicher Bringer.

Apropos Indie-Held: Am 29. Juni kommt Doug Martsch mit seiner Band Built To Spill ins Rockhouse Salzburg. Vollbartträger aller Bundesländer vereinigt euch! (red, 17.5.2023)