Ex-Mitarbeiterin Karmasin-Prozess: Kronzeugin Beinschab geladen

Am dritten Verhandlungstag im Prozess gegen Ex-Familienministerin Sophie Karmasin (ÖVP) und einen mitangeklagten Abteilungsleiter im Sportministerium ist Sabine Beinschab, Karmasins ehemalige Mitarbeiterin und nunmehr die Kronzeugin der Anklage, als Zeugin vernommen worden. Beinschab belastete am Wiener Landesgericht die angeklagte Ex-Politikerin, der schwerer Betrug sowie Bestimmung zu wettbewerbsbeschränkenden Maßnahmen vorgeworfen werden, am Dienstag massiv