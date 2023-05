Im Gastblog schildert der Anlageberater Bernhard Führer anhand von acht Punkten, was momentan für ihn dafür spricht, Investitionen in Aktien zu tätigen.

Der Bärenmarkt hat sich nun über 16 Monate hingezogen – und zweifellos hinterfragen viele besorgte Anleger und Anlegerinnen ihre Allokation in Aktien, Anleihen, Fonds und anderen Wertpapieren. Jedoch sollte man bei jedem Rückgang der Märkte enthusiastischer werden. Tatsächlich würde ich mich freuen, wenn der Bärenmarkt noch ein paar Monate länger andauern würde, damit man die Zeit für günstige Nachkäufe nutzen kann.

Momentan ist ein Bärenmarkt vorzufinden – ein guter Zeitpunkt, um zu investieren? Foto: IMAGO/McPHOTO/Bilderbox

Aktien sind nicht nur günstiger als vor 16 Monaten, auch die langfristigen Vorteile bleiben so beeindruckend wie eh und je. Welche Vorteile? Hier sind acht Gründe, warum ein Großteil des Portfolios in Aktien investiert werden sollte.

1. Steuerliche Aspekte

Wenn Sie Aktien auf lange Sicht auf einem steuerpflichtigen Konto halten, werden Ihre Kapitalerträge wahrscheinlich nicht nur mit dem niedrigeren langfristigen Kapitalertragssatz besteuert, sondern Sie haben auch weitgehend die Kontrolle, wann Ihre Aktien verkauft werden und dies einen steuerpflichtigen Vorgang auslöst. Im Gegensatz dazu werden die Zinsen, die von Sparkonten abgeworfen werden, mit der Kapitalertragssteuer sofort belastet.

2. Liquidität

Wenn Sie Ihr Ferienhaus verkaufen müssen, um Geld zu beschaffen, wird es wahrscheinlich mindestens ein paar Monate, wenn nicht Jahre dauern, bis Ihr Eigentum in Euroscheine verwandelt wird. Im Gegensatz dazu können Sie Ihre Aktien, Indizes und Aktienfonds verkaufen, wann immer die Finanzmärkte geöffnet sind. Zugegeben, für diejenigen, die zu panischen Entscheidungen neigen, ist diese Leichtigkeit des Verkaufs ein zweischneidiger Segen. Aber für den Rest von uns, der langfristig investieren und gleichzeitig die Möglichkeit haben möchte, kurzfristig zu verkaufen, ist die Liquidität, die der Aktienmarkt bietet, ein großes Plus.

3. Niedrige Kosten

Auch hier regieren Aktien und Immobilien. Als ich eine Immobile verkaufte, gab ich an die zehn Prozent des Verkaufspreises für Anwaltskosten, die Immobilienprovision, Grunderwerbssteuern und -gebühren und mehr aus. Und das nach erfolgten Grundsteuern, monatlichen Gebäudeunterhaltsgebühren, Reparaturkosten, Hausratversicherung und so weiter. Im Gegensatz dazu kostet der Kauf und Verkauf von Fonds oder Indexfonds annähernd nichts, und die Kosten für das Halten belaufen sich ebenso auf einen geringfügigen Eurobetrag.

4. Niedrige Mindestbeträge

Der Medianpreis für Wohnungen in Österreich lag im Jahr 2021 bei 3.889 Euro pro Quadratmeter. Bei 100 Quadratmeter sind das 388.900 Euro – ohne Nebenkosten. In der Zwischenzeit können Sie für zehn Euro an den Aktien- und Anleihemärkten einsteigen.

5. Einfach zu diversifizieren

Da Häuser viel kosten, ist es schwierig, ein diversifiziertes Immobilienportfolio aufzubauen. Aber dank Investmentfonds und börsengehandelten Fonds ist es ein Kinderspiel, das Risiko zu reduzieren, indem man über Anleihen und Aktien, einschließlich Real Estate Investment Trusts, diversifiziert.

6. Wirtschaftswachstum und Zinseszins

Auf der ganzen Welt streben jeden Tag Milliarden Menschen danach, ihr Leben zu verbessern – und Anlegerinnen und Anlegern kommt diese Innovationskraft zugute. Je nach Region und Währungsraum konnten Kurserträge und Dividendenerträge von sieben bis zehn Prozent pro Jahr erzielt werden. Aktien konnten Anleihen auf lange Sicht um vielleicht drei oder vier Prozentpunkte pro Jahr schlagen. Das mag nicht nach viel klingen, aber der Unterschied ist enorm, wenn man ihn über viele Jahrzehnte hinweg zusammensetzt. Bei acht Prozent pro Jahr Ertrag für Aktien und fünf Prozent für Anleihen sind das über 30 Jahre bei Aktien etwa 900 Prozent Rendite, während Anleihen nur um 330 Prozent steigen würden.

7. Unbegrenztes Aufwärtspotenzial

Vermögenswerte, welche Sie in wenigen Jahren benötigen, sollten in kurzfristigen Veranlagungen wie Anleihen veranlagt werden. Aber das hat seinen Preis: Wenn Sie Anleihen kaufen und alles gutgeht, erhalten Sie jedes Jahr die versprochenen Zinszahlungen, und Sie erhalten den Nennwert Ihrer Anleihen zurück, wenn die Anleihen fällig werden, und nicht mehr. Im Gegensatz dazu gibt es bei Aktien keine Begrenzung, wie viel Sie verdienen können. Während der potenzielle Gewinn unendlich ist, können Sie höchstens 100 Prozent verlieren, und dies unabhängig von der Summe, die Sie investiert haben. Kurzfristig ist es jedoch wahrscheinlicher, dass Aktien stark fallen als Anleihen. Aber im schlimmsten Fall, wie zum Beispiel einer Unternehmensinsolvenz, können auch Anleihegläubiger ausgelöscht werden, genau wie die Aktionäre des Unternehmens.

8. Crash-Ereignisse

Was ist, wenn wir von einem echten Worst-Case-Szenario sprechen, wie einem Atomkrieg, dem Sturz des Kapitalismus oder einem globalen wirtschaftlichen Zusammenbruch? Tritt dies ein, dann spielt es keine Rolle, was Sie besitzen, ob Aktien, Anleihen, Spareinlagen, Rohstoffe, Währungen, Bitcoin oder Gold. Was, wenn die Katastrophe ausbleibt und das Weltwirtschaftswachstum weitergeht? Ein diversifiziertes Portfolio sollte entsprechende Vorteile bergen.

Was braucht es, um die oben aufgeführten neun beeindruckenden Vorteile zu genießen? Alles, was benötigt wird, ist etwas zum Investieren und ein langer Zeithorizont. Sicher, Sie müssen einige gelegentliche Unannehmlichkeiten am Markt aushalten, jedoch ist dies im Vergleich zu den langfristigen Vorteilen ein geringer Preis. (Bernhard Führer, 22.5.2023)