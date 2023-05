Asterix & Obelix: Mission Kleopatra, Tierärzte unter Druck, Duell am Missouri, Trumbo – Mit Radiotipps

16.15 REALVERFILMUNG

Asterix & Obelix: Mission Kleopatra (F/D 2002, Alain Chabat) Die Verehrung zweier recht bekannter Gallier für die Schönheit der Ägypterin Kleopatra ("Die Nase. Was für eine Nase") ist auch als Film zu genießen. Christian Clavier (Asterix) und Gérard Depardieu (Obelix) vergnügen sich bestens im Land der Pharaonen. Bis 17.55, ORF 1

19.40 REPORTAGE

Re: Tierärzte unter Druck – Bellen, beißen, Burnout Die Arbeitsbelastung, schlechte Bezahlung und dauernde Konflikte mit Tierhaltern führen oft in die Krise. Drei Veterinäre suchen Lösungen, um ihren eigentlich erfüllenden Beruf weiter ausüben zu können. Bis 20.15, Arte

20.15 SCIENCE-FICTION

Die Klapperschlange (Escape from New York, USA 1980, John Carpenter) Kurt Russell als krächzender Einzelkämpfer mit Augenbinde rettet Donald Pleasence als quiekenden Präsidenten mit Perücke aus dem verkommenen Manhattan. Bis 22.15, Tele 5

20.15 SCIENCE-FICTION

Star Trek Beyond (USA/CHN/VAE/CDN 2016, Justin Lin) Nachdem sie vom außerirdischen Bösewicht Krall angegriffen wurden, müssen Captain Kirk und seine Crew mit der Enterprise auf einem fremden Planeten notlanden. Der vorläufig letzte Kinoeinsatz der Star Trek-Crew. Selbstironisch, charmant und rundum erfreulich.

Bis 22.40, Kabel 1

20.15 MISS MARPLE

Vier Frauen und ein Mord (Murder Most Foul, GB 1964, George Pollock) Die Spuren führen zu einer Schmierenbühne, bei der sich Miss Marple engagieren lässt. Auch diese (wieder recht freie) Agatha-Christie-Verfilmung wandelt auf dem Grat zwischen Kriminalhier, Gruselmichdort, Parodieviel: Sie tut es mit Geschmack, freundlichem Unernst, dem treuen Mr. Stringer (das erste "r" rollend, versteht sich) und der putzigen Margaret Rutherford in der Hauptrolle. Bis 22.00, ATV 2

21.50 FILMMUSICAL

Annette (F/D 2020, Leos Carax) Ann ist eine berühmte Opernsängerin, ihr Mann Henry ein erfolgreicher Stand-up-Comedian. So unterschiedlich die beiden sind, so tief ist ihre Liebe. Doch mit der Geburt ihrer Tochter Annette ändert sich das. "Unter der Leitung des kalifornischen Pop-Avantgarde-Duos Sparks bereitet Carax eine Celebrity-Ehekatastrophe auf – eine schräge Parabel über toxische Männlichkeit mit MeToo -Bezug", schrieb dazu Dominik Kamalzadeh 2021 im STANDARD. Mit Marion Cotillard und Adam Driver in den Hauptrollen. Bis 0.05, Arte

Henry (Adam Driver) und Ann (Marion Cotillard) steuern auf eine Ehekatastrophe zu,noch merkt man davon nichts – "Annette", Foto: CG Cinéma International/Tribus P Films International

22.20 WESTERN

Duell am Missouri (The Missouri Breaks, USA 1975, Arthur Penn) Ein vieldeutig-kluger Western mit kraftvollen Gegenspielern. Es träumt als Viehdieb von der eigenen Farm: Jack Nicholson. Es fällt mit Zahnschmerzen wie ein Blutsauger in die Landschaft ein, erledigt Pferdediebe im Handumdrehen und bereitet unschuldigen Karnickeln ihr jähes Ende: Marlon Brando. Recht eigenwillig.

Bis 0.25, ORF 3

23.30 ACTION

Mile 22 (USA 2018, Peter Berg) Der CIA-Agent James Silva und seine Männer müssen dem Informanten Li Noor zur Flucht verhelfen. Noor hat wichtige Informationen, auf die es der Geheimdienst seines Landes abgesehen hat. Für James und sein Team wird es zur lebensgefährlichen Höllenfahrt. Wilde Action mit Mark Wahlberg und John Malkovich. Bis 1.05, Servus TV

23.45 SCHWARZE LISTE

Trumbo (USA 2015, Jay Roach) Während der Kommunistenhatz im Kalten Krieg wurde der legendäre US-Drehbuchautor Dalton Trumbo auf die sogenannte schwarze Liste gesetzt und mit einem Berufsverbot belegt. Jay Roach verfilmte das Leben des Angehörigen der Hollywood Ten als aufschluss reiches Biopic mit Bryan Cranston in der Titelrolle. Bis 1.50, ATV 2