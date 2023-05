Tiktoker Dimi Adams vergleicht in einem Video den Refrain unter anderem mit "Easy on Me" von Adele

Loreen Samstagnacht mit der Gewinnertrophäe des Song Contest. Foto: APA/AFP/PAUL ELLIS

Ist der Song-Contest-Siegersong der Schwedin Loreen ein Plagiat? Der Videoblogger Dimi Adams vergleicht in einem Video auf Tiktok und Instagram den Refrain von "Tattoo" mit mehreren anderen Musiktiteln – unter anderem von Adele. Noch nie sei einem ESC-Gewinnersong so oft vorgeworfen worden, geklaut worden zu sein, vermutet Adams in seinem Video. An "Easy On Me" von Adele (2021) fühlte er sich selbst erinnert. Teils ist Adams bei seiner Internetrecherche auch durch andere Nutzer auf die ähnlich klingenden Songs gestoßen.

Tatsächlich lassen sich Parallelen nicht nur mit Adeles Song heraushören. Konkret vergleicht Adams "Tattoo" auch mit "Flying Free" von Pont Aeri (1999) sowie "V plenu" von Mika Newton (2007).

Das Musikmagazin "Rolling Stone" berichtete zuerst darüber. Es wäre nicht das erste Mal, dass einem der Komponisten von "Tattoo" Ideenklau vorgeworfen wird. Thomas G:son konnte sich nach einem Fall 2001 außergerichtlich einigen. (red, 16.5.2023)