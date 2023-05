Möglichst nahe an Torwunder Erling Haaland muss David Alaba auch heute Abend in Manchester dran sein. Foto: AP/Manu Fernandez

Champions League im Liveticker: Manchester City vs. Real Madrid, ab 21 Uhr

Bei aller Liebe zum gegen den Stadtrivalen siegreichen Inter Mailand: Jenes Team, das am Mittwochabend (21 Uhr, Servus TV) im Etihad Stadium zu Manchester ins Finale einzieht, gilt als Favorit auf den Gewinn der Champions League. Manchester City oder Real Madrid, die Wetten für das Istanbuler Finale am 10. Juni werden für die Engländer oder die spanischen Titelverteidiger sprechen. Inter setzte sich am Dienstag mit dem Gesamtscore von 3:0 gegen Stadtrivale Milan durch.

Für das Rückspiel nach dem 1:1 von Madrid stehen die Wetten allerdings klar für den Meister und Führenden der Premier League. Freilich heißt der Hauptgrund für den Vertrauensvorschuss der Buchmacher Erling Haaland. Dabei war die norwegische Torgarantie von Coach Pep Guardiola am vergangenen Dienstag in der Abwehr von Real Madrid blendend aufgehoben. Der 22-Jährige brachte es lediglich auf 21 Ballkontakte. Und wenn ihn die Kugel fand, fand er gegen das humorlose Abwehrduo aus Antonio Rüdiger und David Alaba kaum Platz für den Abschluss.

Coach Carlo Ancelotti, der heute in seinem 191. Champions-League-Spiel coacht und damit einen Rekord aufstellt, weiß, was er an den beiden hat. Er schickt sie in bestmöglicher Verfassung ins nächste Duell mit dem Rekordtorschützen der Premier League. Rüdiger und Alaba wurden am vergangenen Samstag im Ligaspiel gegen Getafe (1:0) ebenso geschont wie Karim Benzema. Schließlich sind sie wie der 35-jährige Franzose mit jeweils 30 Jahren nicht mehr die jüngsten und verletzungsanfälliger als im Frühsommer ihrer Karrieren.

Stars am Limit

Ohnehin findet Ancelotti, der die Champions League als Trainer nach je zwei Erfolgen mit dem AC Milan und Real zum fünften Mal gewinnen kann – als Aktiver holte er zwei einschlägige Titel mit Milan –, seine Stars seien ebenso überspielt wie jene des Kollegen Guardiola. Der ist diesmal sogar etwas im Nachteil. ManCity konnte aufgrund des Eurovision Song Contest die Partie gegen Everton in Liverpool erst am Sonntag bestreiten. Die Breite des von den Emiraten bezahlten Kaders ermöglichte trotz Schonung einiger Stammkräfte ein 3:0 beim abstiegsgefährdeten Traditionsklub. Natürlich traf Haaland (52. Tor aus bisher 48 Saisonpflichtspielen).

Die Citizens, die 22 Pflichtspiele en suite ungeschlagen sind, haben im Gegensatz zu Real, das zwar die Copa del Rey gewonnen, die Meisterschaft aber deutlich an den FC Barcelona verloren hat, die Titelverteidigung in der Premier League so gut wie in der Tasche und dazu noch das FA-Cup-Finale gegen den Stadtrivalen Manchester United am 3. Juni in der Hinterhand. Für Guardiola zählt aber fast nur die Königsklasse. Der Katalane hat sie zwar wie Ancelotti schon als Spieler (1992 mit dem FC Barcelona) und als Trainer (zweimal mit Barça) gewonnen, ManCity konnte er – wie schon zuvor den Bayern – den ultimativen Triumph aber trotz des Einsatzes von Transferfantastilliarden noch nicht besorgen.

Traumatische Pleiten

Die Finalniederlage 2021 gegen Chelsea (0:1 in Porto) quält ihn ebenso noch im Schlaf wie das Scheitern im Halbfinale der Vorsaison gegen Real. Nach einem 4:3 im Heimspiel hatte ManCity im Madrider Rückspiel bis zur 90. Minute mit 1:0 geführt, ehe durch zwei Treffer von Rodrygo und ein Tor von Benzema ein nicht mehr für möglich gehaltenes Comeback gelang.

Alaba konnte damals das Wunder wegen Adduktorenbeschwerden nur von der Bank aus mitverfolgen, war dann aber im Endspiel mit von der Partie, das Real im Stade de France mit 1:0 gegen den FC Liverpool gewann. Für den Wiener war es der dritte CL-Titel nach den Erfolgen mit dem FC Bayern 2013 und 2020. Er krönte eine wahre Traumsaison für Österreichs Internationalen, der in Madrid zum Publikumsliebling avancierte.

In der nun zu Ende gehenden Spielzeit gab es auch schwierige Phasen. In der Primera División erlitt Alaba vier der bisher sieben Niederlagen von Real auf dem Platz mit, 13 Spiele verpasste er wegen diverser Verletzungen. Dazu kam die kurze Verstimmung vieler Fans, weil Alaba in seiner Eigenschaft als Kapitän der österreichischen Nationalmannschaft bei der Wahl zum Weltfußballer im Sinne seiner Teamkollegen für Lionel Messi und nicht für seinen Vereinskollegen Benzema gestimmt hatte. Sogar Alabas Entlassung aus seinem bis Sommer 2026 laufenden Vertrag wurde von Hitzköpfen gefordert.

Die Wogen sind längst geglättet, Leistungen, wie am vergangenen Dienstag gegen Haaland, taten ihr Übriges. Sollte der Meistercup bzw. die Champions League zum 15. Mal an Real gehen, spricht nichts gegen einen freudvollen Sommer für Österreichs erfolgreichsten Fußballer. (Sigi Lützow, 17.5.2023)

Manchester City – Real Madrid – mögliche Aufstellungen

Manchester: Ederson – Akanji, Stones, Ruben Dias, Ake – Rodrigo – De Bruyne, Gündogan – Bernardo Silva, Haaland, Grealish. – Teammanager: Guardiola

Madrid: Courtois – Carvajal, Rüdiger, Alaba, Camavinga – Fede Valverde, Kroos, Modric – Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. – Trainer: Ancelotti

Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)