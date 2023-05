19.40 REPORTAGE

Re: Illegale Autorennen – Wenn Raser Menschenleben fordern Die 21-jährige Melanie Rüth und die 15-jährige Ramona sind schuldlos bei einem Autounfall gestorben. Für die Angehörigen ist klar: Die Mädchen sind Opfer eines illegalen Straßenrennens. In Hamburg jagt die Soko "Autoposer" rücksichts lose Fahrerinnen und Fahrer, die andere gefährden. Bis 20.15, Arte

20.15 THRILLER

Offenes Geheimnis (Todos lo saben, ESP/F/I 2018, Asghar Farhadi) Laura (Penélope Cruz) kommt für eine Hochzeitsfeier aus Argentinien in ihre Heimat Spanien zurück. Dort trifft sie ihre Jugendliebe (Javier Bardem) wieder, und ihre Tochter verschwindet. Der iranische Regisseur Asghar Farhadi (Nader und Simin) lässt den Film zwischen Familiendrama und Thriller oszillieren. Im Anschluss gibt es die Doku Diva im Spiegel über die Hauptdarstellerin Penélope Cruz zu sehen. Bis 22.20, Arte

Macht sich Sorgen um ihre Tochter: Penélope Cruz in "Offenes Geheimnis", Arte, 20.15 Uhr. Foto: ARD/Degeto

20.15 SCIENCE-FICTION

Star Trek Into Darkness (USA 2013, J. J. Abrams) J. J. Abrams fokussiert im zweiten Teil seines Star Trek-Reboots klugerweise weiterhin auf die gegensätzlichen Charaktere Kirk und Spock und steigert gleichzeitig den Materialeinsatz. Als genetisch hochgezüchteter Superbösewicht lehrt uns Benedict Cumberbatch das Fürchten. Bis 23.00, Kabel 1

20.15 DOKUMENTATIONEN

Dok 1: Würmer, Larven, Laborfleisch – Mahlzeit, Österreich! Werden Insekten und Co fixe Bestandteile unserer Ernährung? Seit Anfang 2023 darf in der EU bestimmten Nahrungsmitteln etwa Grillen- und Käferlarvenpulver beigemischt werden. Lisa Gadenstätter schaut sich an, in welchen Lebensmitteln Insekten verwendet werden. Ab 21.15 wird in der dreiteiligen Doku Wen dürfen wir essen? ein Bogen gespannt von der historisch verbürgten Vorliebe für Fleisch bis zum Ende des Fleischzeitalters. Bis 21.15, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: 75 Jahre Israel – Hoffnung und Konflikte Am 14. Mai 1948 erfüllt sich die Hoffnung auf einen eigenen Staat für Juden. Tim Cupal fragt nach, was aus den Hoffnungen geworden ist. Um 23.05 folgt im Weltjournal+ die Reportage Streit ums Gelobte Land – Israel und Palästina. Bis 23.45, ORF 2

23.15 DRAMA

Vor dem Morgengrauen (La frontière de l’aube, F 2007, Philippe Garrel) Eine tragische "amour fou" mit Menschen, die vor ihren Gefühlen fliehen, aber von Gespenstern eingeholt werden. Radikal poetisches Kino in Schwarz-Weiß vom großen französischen Solitär Philippe Garrel mit dessen Sohn Louis Garrel in der Hauptrolle. Bis 1.00, Arte

0.20 FILMBIOGRAFIE

Vor der Morgenröte (D/A/F 2016, Maria Schrader) Die Flucht vor den Nazis führte den österreichischen Autor Stefan Zweig unter anderem nach Rio de Janeiro, Buenos Aires, New York und in den brasilianischen Ort Petrópolis. Regisseurin Maria Schrader fokussiert in ihrem feinsinnigen Film auf exem plarische Momente, Josef Hader überzeugt als Schriftsteller auf der Suche nach einer neuen Heimat. Bis 2.00, BR