In seinem Gastblog präsentiert Stefan Czurda Fotos, die aus der Kombination drei alter Objektive mit einer modernen Kamera entstanden sind.

Alten Gegenständen wieder eine Funktion zu geben, sie erneut zu schätzen und zu verwenden, ist nicht nur in Zeiten von Teuerung und Inflation eine gute Idee, sondern kann auch in der Fotografie durchaus reizvoll sein.

Ich besitze in dritter Generation eine analoge Olympus OM2-Kamera aus den 70er-Jahren, die ich vor einem halben Jahr wieder zum Leben erweckt habe und die mir beim Fotografieren eine schönes Gefühl vermittelt.

Zwei Olympus Zuiko-Objektive habe ich von meinem Vater dazubekommen und ein drittes habe ich mir um wenig Geld gebraucht gegönnt.

Olympus-Kamera und Objektive. Foto: Stefan Czurda

Die kleinen Objektive (mit 28, 35 und 100 Millimeter Brennweite) fühlen sich haptisch gut an, haben einen griffigen und gut gedämpften Fokusring. Die Blende lässt sich direkt am Objektiv einstellen, eine Funktion, die ich besonders schätze und die heute an modernen Optiken wieder sehr beliebt ist.

Die kompakten Objektive nur an einer analogen Kamera zu verwenden wäre eigentlich fast schade. Das Schöne ist, dass sich die alten Objektive wunderbar an modernen spiellosen Kamerasystemen adaptieren lassen, womit ich mich ein wenig beschäftigt habe und was mich zum Thema des heutigen Beitrags bringen soll.

An welcher Kamera nutzt man alte Objektive am besten?

Sehr beliebt für die Nutzung von Vintage-Linsen sind Kameras der Sony Alpha 7-Serie. Das spiegellosen Vollformat-System zusammen mit seinem E-Mount existiert bereits seit 2012. An diesem System lassen sich problemlos auch nicht native E-Mount-Objektive adaptieren.

Olympus Zuiko-Objektiv adaptiert an eine Sony Alpha 7-Kamera. Stefan Czurda

Egal ob Canon FD-Mount, Olympus OM-Mount, M42, Nikon F-Mount, oder Minolta SR-Mount, es gibt für fast jedes Bajonett einen für das Sony E-Mount passenden Adapter, über den sich Fremdobjektive nutzen lassen.

Warum alte Linsen nutzen?

Der Reiz alter Objektive besteht vor allem darin, dass die Optiken vergangener Zeiten ihren Fotos einzigartige Merkmale verleihen können und einen Bildlook mit viel Charakter erzeugen, den man heute bei vielen modernen Linsen eher weniger findet.

Vintage-Linsen sind optisch nicht immer ganz perfekt, zumindest nicht so klinisch optimiert wie viele moderne, professionelle Optiken. Sie zeigen oft einen charakteristischen Lens-Flare im Gegenlicht, eine weichere Zeichnung, eine schwächere Kontrastdarstellung und haben oft ein spezielles Bokeh. Dieses "nicht-perfekt-Sein" verleiht alten Optiken einen schönen Charakter, den viele Foto-Enthusiasten, so wie ich es einer bin, schätzen.

Ein etwas nervöses Bokeh, weicher gezeichnete Randbereiche und einen speziellen Lens-Flare sieht man definitiv auch auf den Fotos, die mit meinen Olympus Zuiko-Objektiven an der Sony Alpha 7C entstanden sind.

Etwas nervöses Bokeh. Foto: Stefan Czurda

Charakteristischer Lens-Flare im Gegenlicht. Foto: Stefan Czurda

Überrascht war ich allerdings vom Kontrast und der Schärfe. Obwohl die Zuiko-Linsen schon ein paar Jahrzehnte am Buckel haben ist die Schärfe und der Mikrokontrast wirklich beeindruckend und die kleinen Objektive haben mit dem 24 Megapixel-Sensor der Sony Alpha 7C wirklich keine Probleme. Lediglich an den kritischen Randbereichen zeichnen sie, wie zu erwarten, etwas weicher.

Wie fotografiert man mit adaptierten Linsen?

Um E-Mount-fremde Linsen an Kameras der Sony Alpha 7-Serie zu nutzen, benötigt man einen Adapter, der an einem Ende das E-Mount-Bajonett von Sony und am anderen Ende den Mount des entsprechenden Objektives, das man adaptieren möchte, besitzt. Es gibt bereits einige Hersteller solcher Adaptern (wie Urth, Novoflex, K&F Concept) und mit ein wenig Recherche lässt sich der richtige Anschluss passend zum Vintage-Objektiv problemlos finden. So weit, so gut!

Durch den Adapter hat man allerdings keine Möglichkeit, die Blende elektronisch über die Kamera zu steuern und die eingestellten Blendendaten gehen in den Fotodateien verloren. Da die meisten Vintage-Linsen einen Blendenring besitzen, ist eine fehlende Steuerung durch die Kamera, wie ich finde, kein größeres Problem. Ebenso entfällt der Autofokus, allerdings besitzen moderne Kameras ein paar digitale Helferlein, die das manuelle Fokussieren maßgeblich erleichtern.

Mit der sogenannten Fokuslupe kann man das elektronische Sucherbild vergrößern und so perfekt scharf stellen. Mit der Fokus-Peaking-Funktion lassen sich kontrastreiche Kanten farblich hervorheben, sodass das manuelle Fokussieren zusätzlich erleichtert wird. Beide Funktionen kann man auch sehr schön kombinieren und so wird das manuelle Scharfstellen wirklich sehr einfach.

Rote Kanten durch das Fokus-Peaking. Foto: Stefan Czurda

Fokus Lupe kombiniert mit Fokus-Peaking. Foto: Stefan Czurda

Die meisten meiner Fotos sind mit der Zeitautomatik entstanden, aber man kann natürlich auch komplett manuell fotografieren, also Blende und Belichtungszeit selbst wählen. Die Blenden- und Programmautomatik funktionieren wegen des Fehlens der elektronische Kontakte zum Objektiv, wie bereits angesprochen, natürlich nicht.

Ein paar Retro-Beispielfotos

Ich habe meine Sony Alpha 7C mit den Zuiko-Objektiven auf mehreren Ausflügen in der Umgebung von Wien, in Oberösterreich und in der Südsteiermark mitgenommen und möchte abschließend noch ein paar Fotos zeigen, die mit den adaptieren Vintage-Objektiven entstanden sind.

Die Tonwerte der Fotos wurden dezent bearbeitet und ich habe für meine Fotos ein Farbprofil verwendet, das den analogen Look des Kodachrome-Filmes simuliert, da mir die nativen Farben aus der Sony nicht ganz so gut gefallen.

Hier können Sie den Unterschied zwischen dem Standard-Farbprofil und dem analog anmutenden Kodachrome-Farbprofil sehen.

Farben nativ aus der Sony. Foto: Stefan Czurda

Kodachrome-Farbprofil. Foto: Stefan Czurda

Nun aber ein paar Beispielfotos, die mit den Vintage-Objektiven entstanden sind. Ich denke, man kann doch einen speziellen Charakter der Fotos erkennen.

Südsteiermark im Frühling. Foto: Stefan Czurda

Schloss Ennsegg. Foto: Stefan Czurda

Neugierige Ziege. Foto: Stefan Czurda

Empfehlung und ein Fazit

Das Adaptieren von Vintage-Objektiven ist durchaus ein beliebtes Thema und es gibt auch schon eine relativ große Fangemeinde mit umfangreichen Ressourcen in Web.

An dieser Stelle möchte ich den englischsprachigen Blog von Philip Reeve empfehlen, der sich zusammen mit einem Team von Fotobegeisterten dem Thema manuelle Objektive an der Sony Alpha 7-Serie widmet. Auf seiner Seite finden Sie professionelle Tests von zahlreichen Vintage-Objektiven, die mit viel Hintergrundinformationen und Fotos untermalt sind. Ein wirklich schönes Projekt!

Nachdem ich mich ein paar Monate mit meinen alten Zuiko-Objektiven beschäftigt habe, war ich wirklich sehr angetan von der hohen Qualität der alten Optiken an meiner modernen Sony-Kamera.

Haben auch Sie ein verstaubtes Vintage-Objektiv, das Sie wieder zum Leben erwecken wollen? Ich kann auf jeden Fall empfehlen, es auszuprobieren, und vielleicht können auch Sie einem vergessenen Gegenstand wieder neuen Glanz verleihen. Über Ihr Feedback zu diesem Thema freue ich mich, wie immer, in den Kommentaren.

Hat Ihnen der Beitrag gefallen? Dann freue ich mich, wenn Sie mir auf Instagram folgen, um auf meinem Profil über neue Beiträge informiert zu werden. (Stefan Czurda, 19.5.2023)

Stefan Czurda ist ein Wiener Hobbyfotograf. In seinem Blog "Urban Essentials" widmet er sich seiner Leidenschaft, der Urban & Street Photography, und möchte mit praxisnahen Beiträgen Begeisterung für dieses faszinierende Genre wecken.

Weitere Beiträge im Blog: