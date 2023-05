Es mag nur eine Momentaufnahme sein, aber derzeit sieht es so aus, als entwickle sich Österreich zu einem Ausreißer in puncto Teuerung in Europa. Nach einem Rückgang im März ist die Inflationsrate im April wieder deutlich höher gelegen. Im Jahresabstand sind die Preise um 9,8 Prozent gestiegen. Der Teuerungsdruck in Österreich ist damit ungemein höher als im Rest der Eurozone. Ob nun Internationaler Währungsfonds oder EU-Kommission, die Expertinnen und Experten rechnen in Brüssel wie in Washington laut neuesten Prognosen damit, dass die Inflation 2023 und wohl auch 2024 in Österreich höher ausfallen wird als im übrigen Europa.

Aber ist das tatsächlich ein Problem, und welche Handlungsoption gibt es angesichts der Entwicklung? Müsste die Regierung aggressiver in den Markt eingreifen und Preise deckeln oder eher den Wettbewerb beleben – oder reicht es abzuwarten? Kurzum: Verfolgt die Koalition also die richtige Strategie im Kampf gegen die Inflation?

Rund um diese Fragen geht es in der neuen Ausgabe des Videotalks "STANDARD mitreden". Mit dabei diese Woche: Wirtschafts- und Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) sowie Barbara Blaha, Chefin des arbeitnehmernahen Thinktanks Momentum. Zu Gast ist Lukas Sustala, Chef des Neos-Lab, der Akademie der Neos. Ebenso dabei ist Josef Baumgartner, der Inflationsexperte des Forschungsinstituts Wifo.

Diskutieren Sie mit!

Wie erleben Sie die Teuerung – und welche Maßnahmen würden Sie sich von der Regierung (nicht) erwarten? Posten Sie hier im Forum Ihren Meinung oder Ihre Fragen an unsere Gäste. Die spannendsten Beiträge wollen wir in der Sendung diskutieren. Zu sehen gibt es den Talk ab Sonntagnachmittag. Moderation: András Szigetvari. (red, 16.5.2023)