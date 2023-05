Thiem hatte in seinem ersten Match in Bordeaux Mühe. Foto: APA/AFP/CHRISTOF STACHE

Dominic Thiem hat am Dienstagnachmittag die zweite Runde beim ATP-Challenger in Bordeaux erreicht. Gegen den Franzosen Benoit Paire siegte Thiem nach Satzrückstand noch mit 4:6, 6:4, 6:3. In der zweiten Runde bekommt es der 29-Jährige mit der Nummer acht des Turniers Corentin Moutet (Frankreich) zu tun.

In seinem letzten Spiel gegen Paire konnte Thiem seinen Head-to-Head-Vorsprung auf 5:0 ausbauen. Gleich zehn Breaks bot das Duell: Der Lokalmatador holte im Eröffnungssatz einen Break-Rückstand auf und drehte den Durchgang zur Satzführung. In einem ausgeglichenen zweiten Satz leitete Thiem mit dem 5:4 die Entscheidung ein und servierte dann aus. Er legte gleich mit einem weiteren Break nach und spielte fortan gegen den von den Zuschauern stark angefeuerten 34-jährigen Gegner voran. Einige brenzlige Situationen bekam Thiem in dieser Phase noch gut in den Griff. Nach 2:05 Stunden verwandelte Thiem seinen ersten Matchball via Doppelfehler seines Gegners.

Auch gegen seinen nächsten Gegner, Moutet, hat Thiem eine perfekte Bilanz. Das einzige Duell gewann er 2018 auf Sand in Hamburg. Das Spiel gegen Moutet ist für Mittwoch nicht vor 12 Uhr angesetzt.

Österreichs Tennis-Nummer-Eins bestreitet in Bordeaux die Generalprobe für die Ende nächster Woche beginnenden French Open. Ob der US-Open-Gewinner 2020 in Roland Garros im Hauptfeld aufschlagen wird, ist noch nicht gesichert. Doch es ist wahrscheinlicher geworden, da Nick Kyrgios wegen einer Knieoperation zurückgezogen hat. Thiem steht auf der Warteliste und ist nur noch eine Absage entfernt von einem Ticket für das Hauptfeld. Die Teilnahme mehrerer Spieler ist fraglich, darunter jene von Rafael Nadal, Pablo Carreno Busta oder Matteo Berrettini. Wenn es nicht über diese Schiene klappt, hat Thiem immer noch die Möglichkeit, über die Qualifikation oder eine Wildcard teilzunehmen.

Nach den French Open wird Thiem auch an einem Rasenturnier in Halle teilnehmen, um sich auf Wimbledon vorzubereiten. (luza, 16.5.2023)