Österreichs Fußball-Rekordmeister Rapid Wien trennt sich von Stefan Ebner. Der Funktionär war über fast drei Jahrzehnte für die Hütteldorfer tätig, zuletzt als Direktor Sportmanagement.

Der Bundesligist begründete die Entscheidung am Dienstag in einer Aussendung als Teil von im Gange befindlicher Umstrukturierungen. Ebner sei demnach immer mit großem Einsatz und hoher Professionalität in verschiedenen Funktionen im Einsatz gewesen, so als Teambetreuer und Sportmanager.

Ebner war bei Rapid als Teambetreuer, Sportmanager und Projektleiter beim Bau des Trainingszentrums im Prater tätig. (APA, red, 16.5.2023)