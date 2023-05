Beim Handshake mit Norrie verschwendete Djokovic keine Zeit. Foto: APA/AFP/TIZIANA FABI

Rom – Der topgesetzte Novak Djokovic ist weiter auf Kurs in Richtung seines siebenten Titels beim Masters-1000-Tennisturnier in Rom. Am Dienstag gewann der Serbe im Achtelfinale mit 6:3,6:4 gegen Cameron Norrie (Nr. 13), wobei der Brite mit einem Smash auf das Bein des weggehenden Djokovic diesen etwas aus der Fassung brachte. Die braucht der "Djoker" schon am Mittwoch wieder, wenn es gegen Holger Rune (7) um das Halbfinale geht. Der Däne gab Alexei Popyrin (AUS) das Nachsehen.

Das zweite Mittwoch-Viertelfinale bestreiten Caspar Ruud (4) und Francisco Cerundolo (24). Der Norweger Ruud ließ in der Runde der letzten 16 dem Serben Laslo Djere keine Chance, der Argentinier Cerundolo überraschte mit einem Dreisatzsieg gegen den Südtiroler Jannik Sinner (8).

Erst am Donnerstag werden die anderen beiden Viertelfinali ausgetragen. Für eines davon qualifizierte sich der Russe Daniil Medwedew (3) durch einen 6:2,7:6(2)-Sieg gegen den Deutschen Alexander Zverev (19). Yannick Hanfmann sorgte im deutsch-russischen Duell für ein 1-1. Leidtragender davon war Andrej Rublew (6), der in drei Sätzen unterlag.

Hanfmann hatte sich über die Qualifikation ins Hauptfeld gespielt. Überraschend setzte er sich dann in Runde zwei gegen den Weltranglistenneunten Taylor Fritz aus den USA durch. Dies war erst sein zweiter Erfolg gegen einen Top-10-Spieler. Es folgte der Coup gegen Rublew. (APA, sid, red, 16.5.2023)