Japanischer Privatsammler ersteigert in New York ein Gemälde, das einst einen Galeristen ins Exil begleitete

Das Bild "Insel im Attersee" wurde nur selten für Ausstellungen in öffentlichen Museen verliehen. Foto: Sotheby’s

Seinem posthumen Ruf als teuerster Künstler Österreichs wurde Gustav Klimt in der Nacht auf Mittwoch neuerlich gerecht: Für 53,2 Millionen Dollar wechselt sein Gemälde "Insel im Attersee" (1901/02) bei Sotheby’s in New York in den Besitz eines japanischen Privatsammlers.

Exakt sieben Minuten habe das Bietgefecht gedauert, wie das Auktionshaus informierte, das dem Verkäufer einen vom Verlauf der Versteigerung unabhängigen Erlös garantiert hatte. Im Vorfeld waren die Erwartungen mit einer Größenordnung von etwa 45 Millionen Dollar beziffert worden. Der derzeitige Auktionsrekord liegt bei 104,2 Millionen Dollar, die Konkurrent Christie’s im November für Klimts "Birkenwald (Buchenwald)" (1903) aus der Sammlung des Microsoft-Co-Gründers Paul Allen erzielte.

Sieben Minuten hat die Auktion laut Sotheby’s gedauert. Foto: Sotheby’s

"Saved from Europe"

Das Bild "Insel im Attersee" war eines der ersten Werke Klimts, das in den USA ausgestellt wurde und den späteren Weltruf des Künstlers wesentlich prägen sollte: 1940 in der Schau "Saved from Europe", die der kurz zuvor vor dem NS-Regime aus Wien geflüchtete Otto Kallir in seiner neu gegründeten Galerie St. Etienne in New York veranstaltete.

Das über die Jahre nur selten für Ausstellungen in öffentlichen Museen verliehene Werk blieb im (familiären) Umfeld des Galeristen erhalten. Sotheby’s bescherte es jetzt den höchsten Zuschlag der Auktion, bei der man mit 427 Millionen Dollar den dritthöchsten Umsatz einer einzelnen Sitzung in der Firmengeschichte notierte. Für mehr als ein Drittel dessen zeichneten Käufer aus Asien verantwortlich, wie es in der Pressemitteilung lautet. (kron, 17.5.2023)