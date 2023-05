Jokic in erster Partie des Western-Conference-Finales mit Triple-Double überragend, Lakers gelang beinahe Aufholjagd

Nikola Jokic legte den Lakers quasi eine auf. Foto: USA TODAY Sports via Reuters Con

Denver – Die Los Angeles Lakers um Superstar LeBron James sind mit einer Niederlage ins Halbfinale der NBA-Play-offs gestartet. Die Kalifornier verloren bei den Denver Nuggets 126:132. Mann des Abends war Denvers Nikola Jokic mit 34 Zählern, 21 Rebounds und 14 Assists.

In Denvers Ball Arena liefen die Lakers schnell einem Rückstand hinterher, lagen im dritten Viertel sogar mit 21 Punkten zurück, kamen im letzten Abschnitt aber noch einmal auf drei Punkte heran. "In der ersten Hälfte waren wir wirklich gut, haben das Spiel kontrolliert. Dann haben wir die Kontrolle etwas verloren", sagte der zweimalige MVP Jokic bei ESPN. Bei den Lakers gelangen Anthony Davis 40 Punkte, und LeBron James kam auf 26 Zähler.

Das zweite Spiel der Best-of-seven-Serie findet am Donnerstag (Ortszeit) erneut in Denver statt. Vor drei Jahren hatten die Nuggets gegen die Lakers in der Corona-Bubble von Orlando das Halbfinale verloren, L.A. wurde später Meister.

Spurs ziehen das große Los

Die San Antonio Spurs haben beim kommenden NBA-Draft das Erstzugriffsrecht erhalten und können mit dem ersten Pick das französische Supertalent Victor Wembanyama wählen. Das ergab die sogenannte "Draft Lottery", bei der unter den schlechtesten Teams der Vorsaison die ersten Wahlrechte verlost werden. Die jährliche Auswahl der Talente findet am 22. Juni in New York statt. Wembanyama gilt als begehrtester erster Pick seit LeBron James im Jahr 2003.

Das 19 Jahre alte Ausnahmetalent Wembanyama würde auf den Spuren der französischen Basketball-Legende Tony Parker wandeln, der zwischen 2003 und 2014 vier Meisterschaften mit San Antonio gewann. Die vergangene Hauptrunde beendeten die Texaner als Schlusslicht der Western Conference, zur Trade Deadline verließ sie Österreichs NBA-Export Jakob Pöltl Richtung Toronto. Den zweiten Pick bekamen die Charlotte Hornets, die Portland Trail Blazers folgen an dritter Stelle. (sid, red, 17.5.2023)