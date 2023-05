Einfach mal Ruhe geben: Die Aufforderung von Künstlerin Michaela Schwarz-Weissman an die Männerwelt fällt recht unmissverständlich aus. Foto: WFW/Node Contemporary

Die Frauen stehen Kopf – allerdings nicht aus Freude über das schmucke Ambiente, in dem sie präsentiert werden, sondern damit ihre Betrachterinnen und Betrachter einen Perspektivenwechsel vollziehen müssen.

Ersteres wäre durchaus nachvollziehbar gewesen: Der Efeu rankt über die Belle Époque-Villa auf der Landstraßer-Hauptstraße 140-142, auf deren Fassade stolz das Baujahr prangt (1902), das imposante Treppenhaus knirscht bei jedem Schritt. Schon lange hat man Kunst nicht in einer solch verwunschen-märchenhaften Umgebung gesehen. Für ein Jahr bespielen Galeristin Ema Kaiser und ihr Kompagnon Axel Walek die Villa Mautner-Jäger, bis das noble Gartenpalais inmitten von Wien einer Generalsanierung unterzogen wird. Die Summe, die die zukünftigen Besitzer hinlegen müssen, mag man sich nicht ausmalen.

Auf den Kopf gestellt: Porträt von Michaela Schwarz-Weismann Foto: WFW/Node Contemporary

Jetzt aber gibt es erst einmal Kunst in Zwischennutzung: Und da hat Kaiser mit der Präsentation der aus Tirol stammenden, aber schon lange in Wien lebenden Künstlerin Michaela Schwarz-Weismann einen güldenen Griff gemacht. Deren Serien schlafender Männer oder feministischer Ikonen hatten bisher in Wien noch keinen prominenten Auftritt. In der Villa Mautner-Jäger sind sie jetzt in Kombination mit der neusten Bildserie der Künstlerin, mit auf dem Kopf stehenden Frauen zu sehen und erlauben so einen schönen Überblick über das Werk der das Scheinwerferlicht scheuenden Künstlerin.

Altenberger & Semotan

Es sind Porträts von Frauen wie der Schauspielerin Verena Altenberger, der Schriftstellerin Sofie Reyer oder der Fotografin Elfie Semotan, und sie hängen deswegen verkehrt, weil man erst mal in die Knie gehen und sich verbeugen muss, bevor man die Porträtierten erkennt. Mit einer Verbeugung vor dem deutschen Malerstar Georg Baselitz, der seine Motive seit Langem auf den Kopf stellt, hat das Ganze weniger zu tun. Sie läge Schwarz-Weismann auch ziemlich fern, hat ihre Kunst doch einen deutlich feministischen Ansatz. Für die Serie second thoughts erstellte sie schon vor Jahren Sekundenporträts feministischer Ikonen wie etwa Simone de Beauvoir, für thepatriarchy should fall asleep malte sie dagegen schlafende Männer. Es wäre an der Zeit, dass Männer endlich mal den Mund hielten, ist die Künstlerin überzeugt. Dass sich unter den Porträtierten auch ihr Mann, der Fotograf Jork Weismann (neben Berufskollege Erik Asamoa) befindet, ist eine nette Pointe.

Erweitertes Repertoire

Mit Verkehrte Frauenbilder und vor strahlend weißem Hintergrund erweitert Michaela Schwarz-Weismann jetzt ihr Repertoire Richtung Porträtkunst. Dass sie auch das kann, ist auf der ersten Etage in der Villa Mautner-Jäger eindrucksvoll zu studieren.

Die kommende Ausstellung eröffnet übrigens bereits Anfang Juni. Bei der Gruppenausstellung werden Werke von Martha Jungwirth bis Julian Schnabel gezeigt. Begleitprogramme gibt es auch.

(Stephan Hilpold, 17.5.2023)