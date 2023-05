Das historische Parlamentsgebäude am Ring bekam bekanntermaßen eine Generalsanierung, die geht auch an den Mitarbeitenden nicht spurlos vorbei: Sie bekommen ein neues Dienstoutfit, das der Markenpositionierung der Institution entspricht. Sie soll den Wiedererkennungswert unterstützen und gleichzeitig das Zugehörigkeitsgefühl und die Identifikation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Hohen Haus stärken, heißt es in einer entsprechenden Aussendung.

Die Herren präsentieren sich im klassisch geschnittenen dreiteiligen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte. Foto: Parlamentsdirektion/Thomas Topf

Nach einer Ausschreibung und einem internen Entscheidungsprozess wurde die Wiener Designerin Michaela Mayer-Lee mit dieser Aufgabe betraut. Die Anforderungen: Hochwertig, elegant, komfortabel, klassisch elegant und in anspruchsvollem Material gefertigt soll das Outfit sein. Gemeinsam mit ihrer Kreativ-Partnerin Monica Ferrari-Krieger machte sich Michaela Mayer-Lee, deren Kollektionen für klassische Eleganz und klare, einfache Schnittführung stehen, an die Arbeit.

Das Team hinter der Parlaments-Kollektion: Michaela Mayer-Lee (links), die unter dem Label Michel Mayer vor allem für ihre drapierten Couture-Kleider bekannt ist, und Monica Ferrari-Krieger als erfahrene Schnitt-Direktrice und Kostümbildnerin mit Schwerpunkt Schnittkunst und Schnitttechnik. Gemeinsam haben sie sich unter dem Label Costumes Couture auf Entwurf und Fertigung von Couture-Kleidern für Film, Theater und Oper spezialisiert. Foto: Ernst Kainersdorfer

Farblich greift die Kollektion das Design des Hauses auf, es dominieren die Farben Dunkelblau und Off-White. Bei der Auswahl der Materialien sei besonderes Augenmerk auf den Tragekomfort (atmungsaktiv, knitterarm, strapazierfähig etc.) gelegt worden.

Klassisch

Und so zeigen sich die Herren im klassisch geschnittenen dreiteiligen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte. Die Damen wählen zwischen einem dunkelblauen Kleid, zwei verschiedenen Rockformen oder einer Hose mit dazupassendem Gilet und Blazer sowie weißer Bluse oder Shirt. Abgerundet wird die Linie durch passende Tücher und Krawatten, auf denen sich architektonische Elemente des Hauses (Rhomben) und das Parlamentslogo wiederfinden und die farblich einzelnen Bereichen zugeordnet sind.

Die Damen wählen zwischen einem dunkelblauen Kleid, zwei verschiedenen Rockformen oder einer Hose mit dazupassendem Gilet und Blazer sowie weißer Bluse oder Shirt. Foto: Parlamentsdirektion/Thomas Topf

Bei der Produktion der Kleidung setzt das Parlament auf das Wiener Traditionsunternehmen Wagner & Glass, das sich bereits durch die Zusammenarbeit mit Kunden wie Austrian Airlines, Casinos Austria und den Wiener Linien einen Namen im Bereich Corporate Fashion gemacht hat. Das Unternehmen wurde auch deshalb ausgewählt, weil es großen Wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit setze, wie es in der Aussendung weiter heißt. (red, 17.5.2023)