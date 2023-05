Flammende Lammspieße

Auf einem belebten Nachtmarkt in Pakuranga (Neuseeland) säumen Stände einen einst tristen Parkplatz und erwecken ihn wieder zum Leben. Ein Koch arbeitet leidenschaftlich an seinem Stand, und neugierige Kunden beobachten, wie er Bündel von Spießen holt und sie ordentlich am Rand des Grills auflegt, bevor er sie großzügig mit Gewürzen bestreut. Nachdem er gewartet hat, bis das Fleisch auf der einen Seite gar ist, dreht er die Spieße um, sodass ein lodernder Turm aus Flammen entsteht, sehr zur Freude der Zuschauer.