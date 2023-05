PRO: Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben



von Anika Dang

Nachdem Elon Musk seine Tesla- und Twitter-Teams bereits im Vorjahr zurück in die Büros beordert hat, äußerte er sich nun erneut negativ über Homeoffice. In seinen Augen sei die Arbeit von zu Hause nicht nur unfair gegenüber jenen, die dies nicht tun können, sondern mache auch weniger produktiv. Ähnlich argumentierte bereits vergangene Woche OpenAI-Chef Sam Altman. Der Mann, der mit seiner Firma die ChatGPT-KI entwickelt, hält Homeoffice aufgrund von Kreativitätsverlusten für "einen der größten Fehler" und erklärte das Experiment für beendet.

Die Aussagen der Tech-Unternehmer ernteten viel Gegenwind – zu Recht. Schließlich sind positive Effekte der Heimarbeit auf die Produktivität vielfach durch Studien belegt. Laut einer OECD-Erhebung glauben 60 Prozent der Führungskräfte, dass ihre Teams zu Hause effizienter arbeiten und weniger Fehler machen. Auch die Beschäftigten berichten von mehr Arbeitsleistung sowie gestiegener Zufriedenheit im Job.

Wenig verwunderlich also, dass sich das Arbeiten in den eigenen vier Wänden nach wie vor großer Beliebtheit erfreut – die sogar so weit geht, dass für viele eine Stelle ohne Homeoffice nicht mehr infrage kommt. Was sich mancher Tech-Gigant also nun vielleicht noch erlauben kann, gilt keineswegs für die gesamte Jobwelt. Denn Homeoffice-Pessimisten werden die ohnehin schon vielgesuchten Fachkräfte bestimmt nicht für sich gewinnen können. Die frühere Präsenzkultur, bei der Leistung mit physischer Anwesenheit gleichgesetzt wird, ist in vielen Unternehmen seit der Pandemie aber ohnehin in den Hintergrund gerückt. (Anika Dang, 18.5.2023)