Dominic Thiem ist in Bordeaux ausgeschieden. Foto: APA/AFP/ROMAIN PERROCHEAU

Bordeaux – Dominic Thiem hat elf Tage vor Beginn der French Open einen herben Rückschlag erlitten. Der 29-jährige Niederösterreicher unterlag am Mittwoch bereits im Achtelfinale des ATP-175-Challengers von Bordeaux dem als Nummer 8 gesetzten Franzosen Corentin Moutet mit 6:7(5),1:6. Thiem wollte sich im Südwesten Frankreich eigentlich möglichst viel Matchpraxis für Roland Garros und natürlich auch Punkte holen. Schon in Mauthausen war er für ihn zu früh im Halbfinale gescheitert.

Sein nächster Einsatz ist nun bei den French Open. Thiem ist aktuell noch der erste Spieler außerhalb des Hauptbewerbs beim Major in Paris. Doch schon mit der nächsten Absage rutscht der zweifache French-Open-Finalist und vierfache -Semifinalist fix ins Feld. Es gelten aber mehrere Spieler als stark angeschlagen, allen voran natürlich Rafael Nadal. Es ist also davon auszugehen, dass sich Thiem die Qualifikation erspart. Er würde sie allerdings, wenn nötig, auch spielen, hatte er zuletzt versichert.

Geschickter Gegner

Am Mittwoch war bei sehr windigen Bedingungen im zweiten Duell mit Moutet für Thiem kein zweiter Sieg drinnen- weder in Bordeaux, noch gegen den Weltranglisten-67. Moutet agierte äußerst geschickt und variantenreich mit viel Schnittwechseln und Stopps und u.a. auch zwei Aufschlägen von unten, die auch aufgrund der Position Thiems weit hinten zum Ass wurden. Thiem begann noch nach Wunsch mit einem Break im Auftaktspiel und zog auf 5:3 davon. Zum 5:5 musste aber er sein Service abgeben. Im Tiebreak geriet er mit 2:5 in Rückstand und bei 3:6 konnte er dann nur noch zwei Satzbälle abwehren. Nach einer Stunde hatte Moutet Satz eins in der Tasche.

Im zweiten Durchgang wirkte Thiem noch verkrampfter, kassierte sofort ein Break und geriet mit einem zweiten 0:3 in Rückstand. Ab diesem Zeitpunkt war der immer fehlerhaftere Lichtenwörther klar auf der Verliererstraße. Nach 95 Minuten war Thiems zweiter und letzter Auftritt in Bordeaux zu Ende.

Wo ist die Spur?

Für den 17-fachen Turniersieger, der sich bei den Challengern in Oberösterreich und Frankreich so richtig auf Paris einschlagen und auch im ATP-Ranking weiter nach oben klettern wollte, ist dies eine echte Enttäuschung. Nach dem starken Auftritt in der zweiten Madrid-Runde gegen Stefanos Tsitsipas (6:7 im dritten Satz, Anm.) hatte man auf eine Rückkehr in die Erfolgsspur des US-Open-Siegers 2020 hoffen können. Auf Neo-Coach Benjamin Ebrahimzadeh wartet nun wohl auch abseits des Platzes einige Arbeit. Schließlich war es das erste Ziel des Deutsch-Iraners, Thiem bis Paris "wieder in der Spur" zu haben. (APA, 17.5.2023)