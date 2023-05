Streaming hat herkömmlichem Fernsehen vielfach längst den Rang abgelaufen. Anstatt live im TV mitzuverfolgen, was gerade läuft, genießt man mit Selbstverständlichkeit und wann immer man möchte das On-demand-Angebot von diversen Streaming-Anbietern. Schließlich gibt es ja hier auch ständig Neues zu entdecken, neueste Filme und die aktuellsten Staffeln spannender Serien zu sehen. In der kalten Jahreszeit nutzt man diese auch meist ausgiebig, verbringt damit manche Stunde auf der heimischen Couch und hat ohnehin wenig Lust, vor die Tür zu gehen.

Nutzen Sie jeden Ihrer Streaming-Dienste häufig? Foto: Getty Images/Onfokus

Wenn sich das Streaming gerade nicht auszahlt

Halten jedoch Frühling und Sommer Einzug, hat diese Freizeitbeschäftigung bei vielen Menschen weitgehend ausgedient. Man ist wieder viel im Freien und mit der Familie und dem Freundeskreis unterwegs, sportelt oder trifft sich im Bad und am See, verbringt lauschige Abende in Gastgärten oder Sommerkinos. Man ist vielleicht länger auf Urlaub oder in seinem Heimatbundesland. Den Fernseher dreht man vielleicht tagelang gar nicht auf. Und wenn man dann seine monatlichen Fixkosten einmal kritisch unter die Lupe nimmt, beginnt man sich möglicherweise zu fragen, ob es wirklich so sinnvoll ist, Monat für Monat für multiple Services zu zahlen, die man aktuell überhaupt nicht wahrnimmt.

Wann hat man eigentlich das letzte Mal eine gute Serie auf Netflix gesehen? Nutzt man Amazon Prime überhaupt noch? Und braucht man Disney+, obwohl man keine Kinder und die Serie, wegen der man es sich einst anschaffte, längst zu Ende geschaut hat? Beim Abwägen von Fragen wie diesen kann man zu dem Schluss kommen, dass sich momentan vielleicht nicht jeder Streaming-Dienst, den man bezahlt, überhaupt lohnt – und man entscheidet sich möglicherweise, den einen oder anderen abzumelden beziehungsweise zumindest vorübergehend zu pausieren.

Wie ist das bei Ihnen?

Welche Streaming-Dienste nutzen Sie – und welche haben Sie wieder abgemeldet? Kommt es vor, dass Sie ganz bewusst damit aussetzen, und was sind die Gründe dafür? Und welche neue Serie, Serienstaffel oder welcher neuer Film hat Sie womöglich dazu bewogen, sich einen bestimmten Dienst wieder zuzulegen? Berichten Sie im Forum! (Daniela Herger, 22.5.2023)