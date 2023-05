In dem Gebäude in der Kärntner Straße ganz in der Nähe des Wiener Stephansdoms befindet sich ein Apple-Store. Foto: HANS PUNZ / APA / picturedesk.com

Das Haus Kärntner Straße 11 in der Wiener Innenstadt, in dem sich als prominentester Mieter im Erdgeschoß ein Apple-Store befindet, wurde um 94,5 Millionen Euro verkauft. Wie der "Gewinn" berichtet, ist auch der Abgeber prominent, handelt es sich dabei doch um ein Unternehmen von René Benkos Signa-Gruppe.

Käufer der Immobilie ist die JR Investment GmbH, hinter der eine Privatstiftung des oberösterreichischen Industriellen Josef Rainer steckt. Dieser hatte 2017 seinen Anteil am Technologieunternehmen B&R für kolportierte 900 Millionen Euro an ABB verkauft. In den letzten Jahren habe er immer wieder in Immobilien in Bestlagen investiert, heißt es in dem Bericht weiter.

Bei der Immobilientransaktion handelte es sich um die bisher größte des heurigen Jahres. Nicht nur der Gesamtkaufpreis mit – laut Kaufvertrag – "Nebengeräuschen" von rund 4,3 Millionen Euro nur für Grunderwerbsteuer und Grundbucheintragung, sondern auch der Preis pro Quadratmeter Nutzfläche kann sich sehen lassen: Mit 31.000 Euro sei hier einer der höchsten Quadratmeterpreise aller Zeiten für eine Wiener Immobilie erzielt worden, schreibt der "Gewinn". (red, 17.5.2023)