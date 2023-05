Der britische Prinz Harry, seine Frau Meghan wurden laut einem Sprecher von einem "hochaggressiven Paparazzi" in New York verfolgt. Foto: REUTERS / ANDREW KELLY

London – Der britische Prinz Harry, seine Frau Meghan und ihre Mutter waren in eine "fast katastrophale Verfolgungsjagd" mit Paparazzi verwickelt, sagte ein Sprecher des Prinzen am Mittwoch, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet.

Der Vorfall ereignete sich, nachdem das Paar eine Preisverleihung der Ms. Foundation for Women in New York besucht hatte, bei der Meghan für ihre Arbeit geehrt wurde. Bilder, die in den sozialen Medien auftauchten, zeigten Harry, Meghan und ihre Mutter, Doria Ragland, in einem Taxi.

"Hochaggressiver Paparazzi"

"Letzte Nacht wurden der Herzog und die Herzogin von Sussex und Frau Ragland in eine fast katastrophale Verfolgungsjagd mit einem Ring hochaggressiver Paparazzi verwickelt", so der Sprecher in einer Erklärung. "Diese unerbittliche Verfolgung, die über zwei Stunden dauerte, führte zu mehreren Beinahe-Zusammenstößen mit anderen Fahrern auf der Straße, Fußgängern und zwei NYPD (New York Police Department) Beamten.

Harry und Meghan traten 2020 von ihren königlichen Ämtern zurück und zogen in die Vereinigten Staaten, unter anderem wegen der, wie sie sagten, intensiven Medienbelästigung. Der Prinz hat seit langem seine Wut über die Aufdringlichkeit der Presse geäußert, die er für den Tod seiner Mutter Prinzessin Diana verantwortlich macht, die bei einem Unfall mit ihrer Limousine auf der Flucht vor Paparazzi in Paris ums Leben kam. (Reuters, 17.5.2023)