Ende Juni läuft die erhöhte Pendlerpauschale aus. In ihrem Gastkommentar fordern Florentin Döller von der AK Wien und Miriam Fuhrmann vom ÖGB eine generelle Reform.

Wer in Österreich zum Arbeitsplatz pendelt, bekommt eine pauschale Unterstützung. Foto: Imago / Erwin Wodicka

Auf Seite 79 des Regierungsabkommens der türkis-grünen Koalition gibt es ein Versprechen: Die "Ökologisierung und Erhöhung der Treffsicherheit der Pendlerpauschale" in dieser Legislaturperiode. Es ist unbestritten, das derzeitige System der steuerlichen Berücksichtigung der Kosten fürs Pendeln ist ungerecht.

Die Zeit verrinnt, kaum etwas passiert. Okay, nicht ganz. Als die Treibstoffpreise infolge des Ukrainekriegs im Vorjahr massiv in die Höhe schossen, kam kurz Bewegung in die Sache. Aber anstatt das System zu reformieren, wurden befristet die bisherigen Beträge erhöht, was die Ungerechtigkeit weitgehend weiter verschärfte. Ende Juni laufen diese Erhöhungen aus. Die Gerechtigkeit darf nicht schon wieder auf der Strecke bleiben.

Besserverdienende bekommen mehr

Etwa 1,3 Millionen Menschen haben in Österreich Anspruch auf die Pendlerpauschale, weil sie zwischen Arbeitsort und Wohnort bestimmte Strecken – meist ohne zumutbare Öffi-Anbindung – zurücklegen müssen. Ihre Kosten werden mittels Pendlerpauschale pauschal berücksichtigt, dabei bekommt aber nicht jeder einfach einen pauschalen Betrag, sondern die Pauschale vermindert die Steuerbemessungsgrundlage. Je nachdem, in welchem Steuersatz man sich befindet, fällt der Steuervorteil dann höher oder geringer aus.

Ein Beispiel: Eine Arbeiterin mit einer einfachen Wegstrecke von 30 Kilometern, keiner zumutbaren Öffi-Verbindung und einem monatlichen Bruttolohn von 1.800 Euro erhält für dieselbe Wegstrecke knapp 450 Euro weniger an jährlicher Steuerersparnis als ein leitender Angestellter mit einem Monatsbrutto von 9.000 Euro. Die derzeitige Konzeption benachteiligt also Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Die Entlastung durch die Pendlerpauschale steigt nämlich mit dem Einkommen, obwohl die Kosten für den Arbeitsweg davon völlig unabhängig sind.

Nur etwa einem Viertel der Pendlerinnen und Pendler steht eine zumutbare Öffi-Verbindung für den Arbeitsweg zur Verfügung. Ein Teil davon nutzt allerdings dennoch das Auto. Mit einem Ökobonus von zusätzlich 200 Euro im Jahr bei nachgewiesener Öffi-Nutzung könnte ein Umstiegsanreiz erreicht werden. Damit wäre die preisliche Attraktivität der Öffis sichergestellt, was auch den politischen Druck für einen weiteren Ausbau der Taktungen und Verbindungen verstärken würde.

Selten wäre eine Reform so einfach und rasch umsetzbar: Ein großer Teil der Pendlerpauschale wird im Rahmen der Lohnverrechnung, also monatlich, berücksichtigt. Hier wäre ein Umstieg auch während des Jahres problemlos möglich. Kilometerweise Ungerechtigkeiten könnten mit einem Mal beseitigt werden. Weg mit der Pauschale, her mit einem kilometerabhängigen Absetzbetrag – denn das ist einfacher, ökologischer und gerechter! (Florentin Döller, Miriam Fuhrmann, 18.5.2023)