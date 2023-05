Ivan Toney wurde gesperrt. Foto: Reuters/Andrew Boyers

London – Wegen des Verstoßes gegen die Wettregeln des englischen Fußball-Verbandes (FA) in über 200 Fällen ist Ivan Toney für acht Monate gesperrt worden. Der 27-jährige Angreifer des Premier-League-Clubs Brentford wurde von der FA zudem zu einer Geldstrafe in der Höhe von 50.000 Pfund (57.512 Euro) verurteilt und erhielt eine Warnung. Beim Training bei seinem Club darf Toney aber schon vier Monate vor Ablauf der Sperre wieder mitmachen, hieß es in einer FA-Mitteilung am Mittwoch.

Die Sperre ist ansonsten bis einschließlich 16. Jänner 2024 gültig. Die ursprünglich vorgeworfenen 262 Verstöße bezogen sich auf einen Zeitraum vom 25. Februar 2017 bis zum 23. Jänner 2021. Nachträglich waren 30 Verstöße von der FA zurückgenommen worden, es blieben somit aber immer noch 232 Vergehen. Dem 26-Jährigen wird ein Bruch der FA-Regel E8 vorgeworfen. Diese verbietet Fußballern Wetten auf Spiele sowie die Weitergabe von Informationen als Grundlage auf Wetten.

Toney spielt seit September 2020 für Brentford. Einmal hat der Stürmer bisher auch das Nationaltrikot der "Three Lions" getragen. (APA, red, 17.5.2023)