Günther Grotkamp ist tot, er wurde 96 Jahre alt. Foto: Funke Mediengruppe

Günther Grotkamp – er gilt als Architekt der Funke Mediengruppe, die in Österreich an "Krone" und "Kurier" beteiligt ist – ist im Alter von 96 Jahren gestorben. Er stand mehr als 40 Jahre an der Spitze der WAZ (heute Funke Mediengruppe). Der Betriebswirt und Jurist trat 1960 als Justiziar und Personalchef in den Verlag ein und wurde zum engsten Vertrauten von Jakob Funke, der 1948 gemeinsam mit Erich Brost die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) gegründet hatte. Nach Jakob Funkes Tod wurde Günther Grotkamp 1975 Geschäftsführer der WAZ.

Auch nach seiner Pensionierung blieb Günther Grotkamp dem Verlag eng verbunden. Er war der wichtigste Berater seiner Frau Petra, sie ist die jüngste Tochter von Jakob Funke. Grotkamp wirkte auch aktiv an der Vereinigung aller Unternehmensanteile in der Funke-Familie im Jahr 2012 mit. Zur Funke Mediengruppe gehörten heute zwölf Tageszeitungen, mehr als 100 Zeitschriftentitel, elf Radiosender und verschiedene Service-Portale.

"Günther Grotkamp galt als gewiefter Stratege, als Eroberer und gelegentlich auch als Haudegen. Seine Sorge galt aber immer der WAZ, der Mediengruppe und ihren Mitarbeitenden. Dort schätzten ihn alle als entscheidungsfreudigen wie durchsetzungsstarken Chef und als sensiblen, bescheidenen und auch feingeistigen Menschen", schreibt die Funke Mediengruppe in ihrem Nachruf. (red, 18.5.2023)