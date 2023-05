Zwei Dokus starten diese Woche: "Anna Nicole Smith – You don't know me" rückt auf Netflix das Leben des US-Starlets gerade und "She, Chef" porträtiert die österreichische Kochweltmeisterin

In dieser Galerie: 2 Bilder Wer ist Anna Nicole Smith? Und warum ist das interessant? Das will die neue Netflix Doku erzählen. Foto: Netflix Kochweltmeisterin Agnes Karrasch in "She Chef" Foto: Filmdelights

She Chef

Agnes Karrasch ist am besten Weg zur Spitzenköchin. Team-Kochweltmeisterin 2018 ist sie schon. In europäischen Haubenrestaurants von Bergisch Gladbach über Barcelona bis zu den Färöer-Inseln will sie sich den letzten Schliff und neue Inspiration holen. Doch gegen eine Pandemie lässt sich nicht ankochen. In She Chef schaut das Regieduo Melanie Liebheit & Gereon Wetzel der jungen Köchin über die Schulter, ohne ihr die Fragen, etwa nach Gleichberechtigung in der Küche, direkt zu stellen. Interessant ist der Ausflug in die anstrengende Welt der Sterneküche aber allemal. Und Agnes’ letzte Station im Naturrestaurant Koks im hohen Norden lässt einem das Wasser im Mund zusammenlaufen. (maw)



Bewertung: 3/5

Camino Filmverleih

Anna Nicole Smith: You Don't Know Me

Anna Nicole Smith war ein 90er-Jahre-Supermodel. Die Texanerin glich nicht nur äußerlich Vorbild Marilyn Monroe. Auch die Tragik und ihr früher Tod mit 39 Jahren gehen über die vielen Storys der Klatschpresse hinaus. Doch wie ihr Künstlername war auch ihre öffentliche Geschichte konstruiert. 16 Jahren nach ihrem Drogentod versucht die US-Doku von Ursula Macfarlane nun mit Interviews und Archivmaterial ein empathisches Bild der alleinerziehenden Mutter zu zeichnen. Auch wenn sie entgegen dem Filmtitel nicht selbst zu Wort kommt, geht es doch um ernsthafte Themen wie Missbrauch und die Schattenseiten ihrer frühen Berühmtheit als Playmate und "the last bombshell". (maw)

Bewertung: 3/5

Netflix

Asterix und Obelix im Reich der Mitte

Elf Jahre ist es her, dass die letzte Realverfilmung eines der Abenteuer der gallischen Helden Asterix & Obelix auf der Kinoleinwand zu sehen war. Mit einem neuen Cast – Regisseur Guillaume Canet streift sich auch das Kostüm des Asterix über, Gilles Lellouche beerbt Gérard Depardieu als Obelix – geht es nach China. Dort sollen die beiden mit ihrem Zaubertrank einer Prinzessin helfen, ihr Reich vor der Eroberung durch Cäsar zu schützen. Der Versuch, die Reihe wiederzubeleben, ist vergebene Mühe. Altbackene Gags und eine uninspirierte Handlung geben sich hier die Klinke in die Hand. Wohl ein weiterer Beweis dafür, dass Asterix seit dem Tod von Schöpfer René Goscinny an Qualität eingebüßt hat. (sgo)

Bewertung: 2/5

KinoCheck

Adios Buenos Aires



In Argentinien ist das Leben eine einzige Krise, sodass Julio (Diego Cremonesi) ans Auswandern denkt: Der Tangomusiker will nach Berlin. Vorher muss er aber noch Geld auftreiben und dafür sein Auto verkaufen, in das aber eine Taxifahrerin schrammt, die auch genügend um die Ohren hat. German Kral lässt stimmungsvoll, allerdings auch sehr erwartbar die Kultur der kleinen Leute hochleben. Man erhält einen ganz guten Eindruck von den Umständen in dem südamerikanischen Land, die Botschaft, dass mit der richtigen Musik (am besten gesungen von einem blinden Crooner, der aus dem Altenheim befreit wird) alles besser geht, ist aber doch vor allem ein Klischee für den Kinoweltmarkt. (reb)



Bewertung: 3/5