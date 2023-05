Georg Stefan Troller 2021 im Metro Kinokulturhaus in Wien. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Berlin – Georg Stefan Troller wurde Ehrenmitglied von PEN Berlin. Das teilte die Schriftstellervereinigung am Donnerstag mit. Der in Wien geborene Autor, Drehbuchautor und Fernsehjournalist wird in diesem Jahr 102 Jahre alt.

Troller lernte Buchbinder, bevor er als Jude nach dem "Anschluss" 1938 fliehen musste. 19 Familienmitglieder wurden im Holocaust ermordet. Als Soldat der US-Army war er 1945 an der Befreiung des KZ Dachau beteiligt. Nach seinem Studium in den USA führte ihn ein Stipendium an die Sorbonne. In den nächsten Jahrzehnten wurde er Paris-Korrespondent zunächst für den RIAS, dann für den WDR und das ZDF. In der Sendereihe "Personenbeschreibung" überführte er die journalistische Technik des Interviews in eine hohe Kunstform, die stilbildend wurde, so PEN Berlin.

Später veröffentlichte Troller zahlreiche Bücher, aus denen seine Autobiografie, "Selbstbeschreibung", besonders herausragt. Bis heute ist er als Publizist tätig und veröffentlicht die monatliche Kolumne "Trollers Jahrhundert" in der "Literarischen Welt". (APA, 18.5.2023)