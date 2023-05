19.40 REPORTAGE

Re: Die Artenschützer – Im Einsatz für die Natur Täglich verschwinden Tier- und Pflanzenarten. Innovative Techniken, wissenschaftliche Expertise, ehrenamtliches Engagement und politischer Wille können helfen, die Artenvielfalt zu bewahren und Lebensräume zu sichern. Bis 20.15, Arte

20.15 KRIEGSFILM

1917 (GB/USA 2019, Sam Mendes) Ein Tag während des Ersten Weltkriegs im Jahr 1917: Zwei britische Unteroffiziere (Dean-Charles Chapman und George MacKay) sollen als Meldegänger an der Westfront in einer waghalsigen Aktion einen dringenden Befehl an die vorderste Linie bringen, um ein Massaker zu verhindern. Von Sam Mendes als immersives Überwältigungskino so inszeniert, dass der Film wirkt, als sei er in einer einzigen langen Einstellung gedreht worden. Bis 22.30, RTL 2

20.15 WESTERN

Hängt ihn höher (Hang ’Em High, USA 1968, Ted Post) Erst mit der in Europa gedrehten Dollar-Trilogie von Sergio Leone schaffte Clint Eastwood den Durchbruch als Leinwandstar. Hängt ihn höher markierte seine Heimkehr ins US-Kino. Zwar inszenierte nicht mehr Leone, die Rundumerneuerung des Genres war aber nicht mehr rückgängig zu machen. Bis 22.10, ORF 3

Pat Hingle (li.) und Clint Eastwood in "Hängt ihn höher", 20.15 Uhr, ORF 3. Foto: ORF, MGM

22.45 DOKUMENTATION

Generation K-Pop Mit grellen Shows, syn thetischen Pastellwelten und androgynen Gesichtern erobert K-Pop die Charts und Finanzbörsen der ganzen Welt. Doch woher kommt diese Faszination für diese Spielart südkoreanischer Popmusik? Die Arte-Doku blickt hinter die Kulissen. Bis 23.35, Arte





23.05 IM MEMORIAM

"Helmut Berger – Der Verdammte" Regisseurin Valesca Peters spürt darin dem einstigen Weltstar aus Österreich auf einer ungekannt persönlichen Ebene nach. Die Mutter der Regisseurin, Finanzcontrollerin aus der tiefsten niedersächsischen Provinz, googelte sich Bergers Wohnort und stand eines Tages vor Bergers Tür in Salzburg. Im Anschluss beginnt um 0.25 Uhr zeigt ORF 2 Luchino Viscontis Klassiker Gewalt und Leidenschaft aus dem Jahr 1974. Im vorletzten Film der Regielegende sorgt sein Lieblingsschauspieler Helmut Berger (damals 30 Jahre jung) für Unruhe bei dem alternden Kunstprofessor Burt Lancaster ("Der Leopard"). Claudia Cardinale brilliert in einem Kurzauftritt als Frau des Professors, Silvana Mangano wartet mit einer exaltierten Darstellung als Marchesa Brumonti auf. Bis 2.25, ORF 2



23.30 WESTERNKOMÖDIE

Auch ein Sheriff braucht mal Hilfe (Support Your Local Sheriff, USA 1969, Burt Kennedy) Eigentlich auf dem Weg nach Australien, nimmt Jason McCullough im boomenden Goldgräberstädtchen Calendar den Sheriff-Posten an, weil er wegen eskalierender Lebenserhaltungskosten dringend etwas verdienen muss. James Garner in der Hauptrolle räumt die lokalen Banditen mit höchster Lässigkeit aus dem Weg. Latigo, eine weitere Westernkomödie, die Garner mit dem Genre-Routinier Burt Kennedy drehte, ist im Anschluss zu sehen. Bis 2.30, BR

23.35 MAGAZIN

Tracks East: Ohne mich! Russlands System-Aussteiger Widerstand gegen den Kreml-Kurs ist auch ein kompletter Ausstieg aus dem bisherigen Leben. Die Journalistin Mascha Borsunowa führt durch die Sendung und geht der Frage nach, was ein solcher Ausstieg mit den Menschen macht. Bis 0.10, Arte

Porträtiert Aussteiger aus der russischen Propagandamaschine: Mascha Borsunowa in "Tracks East", Arte, 23.35 Uhr. Foto: Denis Kaminev