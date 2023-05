Ehemaliger Real-Star versucht sich nun als Amateur-Golfer und zeigt in San Diego sein Können

Gareth Bale zeigt auch als Golfspieler auf. Foto: IMAGO/USA TODAY Network/Ray Acevedo

San Diego (Kalifornien) – Ex-Fußballstar Gareth Bale kann es auch mit dem Golf-Schläger. Der 33-jährige Waliser veröffentlichte am Donnerstag auf seiner Instagram-Seite ein Video, mit einem von ihm direkt verwandelten Abschlag – einem sogenannten Hole-in-One. "Erstes Hole-in-One überhaupt", schrieb Bale nach seinem Kunststück am dritten Loch des Südkurses des Torrey Pines Golf Course nördlich von San Diego. Nach über zehn Stunden hatte das Video schon über 300.000 Likes bei Instagram.

Bale hatte im Jänner seine Fußball-Karriere beendet. Schon zu seiner Zeit bei Real Madrid, wo er etliche Titel gewann, darunter mehrfach die Champions League, hatte er in seiner Freizeit viel Golf gespielt. Seit dem Karriereende versucht sich der Brite als Amateur-Golfer. Bale spielte unter anderem beim Pro-Am-Turnier im kalifornischen Pebble Beach an der Seite von Profi Joseph Bramlett aus den USA und kam unter 156 Paaren auf den 16. Rang. (APA/dpa, 18.5.2023)