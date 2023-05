Ein Protest in Bonn gegen die Hinrichtungen im Iran. Foto: IMAGO/NurPhoto

Teheran/Trondheim – Im Iran sind Aktivisten zufolge innerhalb eines Tages mindestens 14 Verurteilte hingerichtet worden. Die Exekutionen seien in verschiedenen Gefängnissen Irans erfolgt, berichtete die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Hengaw am Donnerstag.

Keine offiziellen Zahlen

Unter anderem wegen Mordes seien die Todesstrafen verhängt worden. Von Irans Justiz gab es zunächst keine Informationen zu den Fällen. Menschenrechtler kritisieren seit Jahren die Anwendung der Todesstrafe im Iran. Offizielle Zahlen zu den Exekutionen gibt es nicht.

Nach Informationen der UN wurden dieses Jahr bereits mehr als 200 Menschen im Iran hingerichtet. Menschenrechtler kritisieren insbesondere den hohen Anteil ethnischer Minderheiten. Laut Amnesty International stieg die Zahl der erfassten Hinrichtungen im Iran von 314 im Jahr 2021 auf 576 im Jahr 2022. (APA, 18.5.2023)