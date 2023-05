Porträt "Helmut Berger – Der Verdammte" von Valesca Peters am Freitag, 19. Mai, um 23.05 Uhr in ORF 2 – Danach Viscontis Klassiker "Gewalt und Leidenschaft"

Silvana Mangano und Helmut Berger in "Gewalt und Leidenschaft" aus dem Jahr 1974. Foto: ORF/Donau Film

Wien – In memoriam Helmut Berger ändert der ORF am Freitag sein Programm: Um 23.05 Uhr zeigt ORF 2 Valesca Peters Porträt "Helmut Berger – Der Verdammte". Peters spürt darin dem einstigen Weltstar aus Österreich auf einer ungekannt persönlichen Ebene nach. Die Mutter der Regisseurin, Finanzcontrollerin aus der tiefsten niedersächsischen Provinz, googelte sich Bergers Wohnort und stand eines Tages vor dessen Tür in Salzburg. Helmut Berger starb am Donnerstag.



Im Anschluss beginnt um 0.25 Uhr ebenfalls in ORF 2 Luchino Viscontis Klassiker "Gewalt und Leidenschaft" aus dem Jahr 1974. Im vorletzten Film der Regielegende sorgt sein Lieblingsschauspieler Helmut Berger (damals 30 Jahre jung) für Unruhe bei dem alternden Kunstprofessor Burt Lancaster ("Der Leopard"). Claudia Cardinale brilliert in einem Kurzauftritt als Frau des Professors, Silvana Mangano wartet mit einer exaltierten Darstellung als Marchesa Brumonti auf. (APA, 18.5.2023)