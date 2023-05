Der este Call startet am Freitag, das seien laut Klimaschutzministerin Leonore Gewessler "gute Nachrichten für den Klimaschutz". Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Wien/Linz – Ab morgen, Freitag, bis Mitte September werden die ersten 175 Millionen Euro an Förderungen für den klimafreundlichen Umbau der Industrie vergeben, wie das Klimaministerium am Donnerstag bekanntgab. Insgesamt stellt die Bundesregierung bis 2030 gesetzlich abgesichert rund 3 Mrd. Euro zur Verfügung, um Industriekonzernen wie der voestalpine, die viel klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) ausstoßen, bei der Verringerung des CO2-Fußabdrucks zu unterstützen.

"Vor uns steht eine neue industrielle Revolution. Wir tauschen überall in unseren Fabriken den dreckigen Brennstoff aus und erzeugen die Produkte in Zukunft grün und klimafreundlich", erklärte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). Der Umbau der Industrie sei eine Herausforderung und erfordere große Investitionen. "Aus diesem Grund wollen wir mit der Klima- und Transformationsoffensive Industrie für die notwendige Planungssicherheit sorgen und langfristig fördern. Der erste Call startet am Freitag – das sind gute Nachrichten für den Klimaschutz", so Gewessler.

voestalpine investiert 1,5 Milliarden Euro

Der Linzer Stahlkonzern voestalpine ist neben Glas- oder Zementherstellern, die ebenfalls viel CO2 emittieren, eines der Unternehmen, das sich um die Förderungen anstellen wird. Die voestalpine selbst hat heuer im März entschieden, 1,5 Milliarden Euro zu investieren, um bis 2030 vier Hochöfen in Linz und Donawitz durch Elektrolichtbogenöfen zu ersetzen.

Die voestalpine ist vor der OMV und der Wien Energie Österreichs größter CO2-Emittent. Mit 9,4 Millionen Tonnen allein am Stammsitz in Linz stieß der Stahlkonzern 2021 mehr Treibhausgase aus als 900.000 Österreicherinnen und Österreicher zusammen.

Voest-Chef Herbert Eibensteiner nannte die Investitionen in grünen Stahl "das größte Klimaschutzprojekt Österreichs". Mit den Elektroöfen will die voestalpine ihren CO2-Ausstoß ab 2027 um bis zu 30 Prozent senken – das entspricht drei bis vier Millionen Tonnen CO2 pro Jahr. Zum Vergleich: 2021 wurden in Österreich insgesamt 77,5 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent emittiert. (APA, 18.5.2023)