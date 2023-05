Er sah schon wie der sichere Sieger aus: Die Parteigrößen hatten sich dafür ausgesprochen, Stefano Bonaccini zum nächsten Vorsitzenden des Partito Democratico (PD) zu machen. Nur er könne die italienische Linkspartei wieder zum Erfolg führen.

Tatsächlich aber wurde der 56-jährige Parteisoldat im Februar in der auch für Nichtmitglieder offenen Urabstimmung über den Parteivorsitz von der bei der Basis beliebten Elly Schlein geschlagen. Die neue Vorsitzende ("segretaria") handelte klug: Sie machte Bonaccini zum Präsidenten ("presidente") des PD, der allerdings eher repräsentative Aufgaben hat. Sie wusste: Um von der Partei-Elite Unterstützung zu bekommen, würde sie Bonaccini als vorgezogenen Mittelfeldspieler brauchen.

Stefano Bonaccini, Gouverneur der Hochwasserregion Emilia-Romagna.

Foto: imago images/Italy Photo Press

Diese Aufgabenteilung dürfte nun ein Segen für die von der Unwetter- und Hochwasserkatastrophe heimgesuchten Menschen in der Emilia-Romagna sein: Bonaccini kann sich als Gouverneur der mittelitalienischen Region zur Gänze darauf konzentrieren, die Krise zu managen, die er mit einem "Erdbeben" verglich. Zugute kommt Bonaccini, dass er "seine" Region und "seine" Leute so gut kennt wie kaum ein anderer.

Aus einfachsten Verhältnissen...

Mit nur 23 Jahren wird der Sohn eines Lkw-Fahrers und einer Fabrikarbeiterin kommunistischer Gemeinderat in Campogalliano nahe Modena. Und ab da geht es stetig voran, auch wenn die Politik der 1990er-Jahre nach der Aufdeckung von Korruptionsskandalen ("tangentopoli") erschüttert wird. Bonaccini schwenkt auf einen moderateren Linkskurs ein und macht fortan beim PD Karriere.

2014 wird Bonaccini erstmals Gouverneur der Emilia-Romagna, der traditionellen "roten Hochburg" Italiens. 2019 startet er in seine zweite Amtszeit, unmittelbar bevor die Corona-Pandemie Italien monatelang in die Knie zwingt. Der Vater zweier Töchter erweist sich als umsichtiger Krisenmanager, macht sich aber am rechten Rand viele neue Feinde.

... an die Spitze

Für verblüffte und teils empörte Reaktionen sorgte Bonaccini, der ehemalige Kommunist, mit seinen Worten über die aktuelle Ministerpräsidentin: "Giorgia Meloni ist keine Faschistin", sagte er über die Chefin der rechtsextremen Fratelli d’Italia, "sie ist eine sehr fähige Person. Sie wird aber erst beweisen müssen, auch dieser Aufgabe gewachsen zu sein."

Der Aufgabe gewachsen sein – diesen Beweis muss auch Bonaccini selbst erbringen, nur wenige Monate nach der Corona-Katastrophe muss er die Folgen der nächsten Tragödie für "seine" Leute in den Griff bekommen. (Gianluca Wallisch, 18.5.2023)