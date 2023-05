Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future konfrontierten Nehammer beim 4Gamechangers-Festival vor laufender Kamera mit dem Fehlen eines Klimaschutzgesetzes

Man mache sehr viel gegen die Klimakrise, sagt der Bundeskanzler in dem auf Twitter veröffentlichten Video. Foto: APA/AFP/JOE KLAMAR

Wie ein auf Twitter veröffentlichtes Video zeigt, kam es am Mittwoch beim 4Gamechangers-Festival in Wien zu einer Konfrontation zwischen Klimaaktivistinnen und -aktivisten der Bewegung Fridays for Future und Bundekanzler Karl Nehammer.

Der Bundeskanzkler wird in dem Video von einer Aktivistin gefragt, warum er nichts gegen die Klimakrise unternehme. Österreich werde seine Klimaziele krachend verfehlen und dennoch fehle noch immer ein Klimaschutzgesetz. "Also zum Einen machen wir sehr viel gegen die Klimakrise", antwortet Nehammer, bevor er unterbrochen wird und das Video kurz darauf endet.

Die Aktivistengruppe zeigt sich über die Aussage empört, auf Twitter wirft Fridays For Future Wien dem Kanzler vor, nicht die Wahrheit zu sagen. "Er schwärmt von Österreichs Klimapolitik. Fakt ist: Die Emissionen steigen noch immer und die ÖVP blockiert jede Klimaschutzmaßnahme!". (kir, 18.5.2023)