Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (links) und Bundespräsident Van der Bellen sind sich über die Frage der Unterstützung bei der Entminung in der Ukraine uneins. Foto: APA / Tobias Steinmaurer

Als die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsstaaten des Europarats Mitte dieser Woche im isländischen Reykjavík zusammenkamen, ging es bei dem seltenen Treffen des Straßburger Gremiums natürlich vor allem um eines, nämlich den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Am Ende des zweitägigen Treffens konnte auch ein Beschluss verkündet werden: Man wolle ein Schadensregister einrichten, um die in der Ukraine durch Russland verursachten Schäden zu dokumentieren. Das könne dann in Zukunft als Grundlage für Entschädigungszahlungen dienen.

Doch als das Treffen am Mittwoch zu Ende ging, hatte sich von Reykjavík aus eine zusätzliche Debatte entsponnen, die weit in die österreichische Innenpolitik ausstrahlt. Denn der österreichische Bundespräsident hat sich am Rande des Gipfels für eine österreichische Unterstützung bei der Entminung ziviler Bereiche in der Ukraine ausgesprochen. "Ich verstehe nicht, warum die Bundesregierung bei der Frage der Entminung immer noch zögert", sagte Van der Bellen, der auch Oberbefehlshaber des Bundesheers ist, am Mittwoch.

Die österreichische Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) sieht das allerdings anders: Emotional sei verständlich, dass man beim Minenräumen helfen wolle, wenn man Bilder durch Minen verletzter Kinder sehe. Dennoch sei ein militärischer Einsatz im Kriegsgebiet Ukraine mit der österreichischen Neutralität nicht vereinbar. Und: "Der Bundespräsident kann die Verteidigungsministerin nicht overrulen – und letztlich hätte der Hauptausschuss des Nationalrats auch ein Wort mitzureden."

Humanitäre Angelegenheit

Am Donnerstag legten beide Seiten nach und betonten abermals ihre Positionen. Van der Bellen sagte in einer Stellungnahme: "Allfällige Sicherheitsbedenken für Entminungspersonal müssen natürlich berücksichtigt werden, aber eines muss klar sein: Unterstützung bei der Entminung ziviler Bereiche wie Wohnhäuser, Schulen, Kindergärten oder landwirtschaftlicher Gebiete widerspricht sicher nicht der österreichischen Neutralität, sondern ist eine humanitäre Angelegenheit."

Tanner hat darauf einen anderen Blick. Dem STANDARD sagte sie, man könne die verfassungsrechtlichen Fragen zum Komplex Neutralität "trefflich diskutieren – aber letztlich muss jemand die Verantwortung tragen". Und das sei nun einmal sie als zuständiges Regierungsmitglied: "Wer garantiert uns, dass wir da nicht in einen Konflikt involviert werden, wenn von uns freigeräumtes Gelände dann mili tärisch genutzt wird?" In Tanners Augen sei es aktuell nicht möglich, in der Ukraine "zwischen einer humanitären und einer militärischen Entminung unterscheiden zu können".

Zudem seien die österreichischen Entminungsgeräte aktuell im Westbalkan im Einsatz. Dazu muss man wissen, dass in den 1990er-Jahren große Flächen in Bosnien und im Kosovo vermint worden waren und diese Minen immer noch nicht geräumt sind. Das Bundesheer, das dort im Rahmen der Friedenstruppen engagiert ist, hat einen Teil seiner Kapazität für Explosive Ordnance Disposal (EOD) bei diesen Auslandseinsätzen zum Selbstschutz gebunden.

Zehn Roboter beim Heer

Insgesamt verfügt es über neun unbemannte Minenräumroboter namens "tEODor" (telerob Explosive Ordnance Disposal and observation robot), von denen jeweils drei den EOD-Zügen der Pionierbataillone in Villach, Salzburg und Melk zugeteilt sind; ein zehnter "tEODor" steht in der Heereslogistikschule. Keiner davon sei kurzfristig verzichtbar, heißt es im Ministerium.

Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) verwies in der Sache auf die Verteidigungsministerin, diese habe ihre Position "mit dem Kanzler natürlich abgesprochen", hieß es aus seinem Büro. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) verwies wiederum jüngst in der Presse darauf, dass er darin "keine Neutralitätsfrage" sehe, es gehe um eine "humanitäre Aufgabe".

FPÖ-Chef Herbert Kickl meint, Van der Bellen würde sich auf "gefährliches politisches Glatteis" begeben: In einem kriegführenden Land einen militärischen Einsatz durchzuführen lasse sich nicht mit der Neutralität vereinbaren.

Internationales Mandat

Unterstützung für Van der Bellens Position kam allerdings neben mehreren Verfassungsexperten auch vom grünen Wehrsprecher David Stögmüller, der seit Tagen argumentiert, abseits der Frontlinien spreche nichts gegen einen Entminungseinsatz – im Falle eines etwaigen EU-Mandats auch mit Bundesheersoldaten. Diese sei sogar eine "soziale Notwendigkeit gegenüber der Zivilbevölkerung und ganz besonders gegenüber Kindern".

Tanner sagt ebenfalls, dass ein internationales Mandat notwendig wäre. Eine europaweite humanitäre Entminungsaktion in der Ukraine würde Österreich finanziell unterstützen. (Anna Sawerthal, Conrad Seidl, Muzayen Al-Youssef, 18.5.2023)