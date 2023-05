Die Feuerwehr, die Wildbach- und Lawinenverbauung und die Bezirkshauptmannschaft waren in dem Gebiet im Einsatz. Foto: IMAGO/Panthermedia

Zell am See – Durch die Regenfälle der vergangenen Tage sind die Hänge im Ortsteil Thumersbach in Zell am See in Bewegung geraten. Die Rückhaltebecken würden dauernd ausgebaggert, doch da sehr viel Material nachkommt, haben sich die Behörden entschlossen, sieben Häuser sicherheitshalber zu evakuieren, teilte das Land Salzburg am Donnerstag mit. Zudem gebe es eine Warnung für weitere 30 Gebäude. Feuerwehr, Wildbach- und Lawinenverbauung und Bezirkshauptmannschaft waren im Einsatz.

Trotz der bereits seit Tagen ergriffenen Sicherungsmaßnahmen wären die Hänge im Kendlergraben in Thumersbach auch nach Ende der starken Niederschläge weiterhin in Bewegung. "Die Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner hat oberste Priorität", betonte Katastrophenschutzreferent Manfred Höger. Deshalb hat die Bezirkshauptmannschaft Zell am See am frühen Abend entschieden, sieben Objekte zu evakuieren.

Die Bewohnerinnen und Bewohner von rund 30 weiteren Gebäuden wurden mittels Lautsprecherdurchsagen ersucht, die Nacht in den oberen Stockwerken zu verbringen. Jene, die ihre Häuser bereits verlassen mussten, kamen bei Bekannten und Verwandten in der Umgebung unter. (APA, 18.5.2023)